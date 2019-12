Guvernul si-a asumat raspunderea: Interdictie de a cumula salariul cu pensia, cu mici exceptii. Ce se intampla cu sporurile

Ziare.

com

"Proiectul de lege stipuleaza corectarea prevederilor legate de domeniul energetic, domeniul financiar-bancar, domeniul fondurilor private de pensii. De asemenea, cuprinde o serie de masuri, exact cum cuprindea si OUG 114, in mai multe domenii de activitate, de la chestiuni legate de sporuri, pana la chestiuni care sunt legate de diferite tipuri de reglementari privitor la cheltuielile care se efectueaza in bugetul de stat la momentul OUG 114 privitor la bugetul pe 2019 in legea pe care noi am propus-o Parlamentului privitor la 2020", a spus premierul Ludovic Orban in plenul Parlamentului.Premierul a indicat ca au fost acceptate mai multe amendamente, intre care unul care vizeaza acordarea in continuare a sporului de conditii grele in forma in care a fost acordat si in 2019."Initial, propunerea noastra despre sporurile pentru conditii deosebite, vatamatoare a fost aceea de a merge pe un spor in cuantum fix pentru ca expunerea la aceste conditii este egala indiferent de salariu pe care il incaseaza angajatul. Asa ni s-a parut corect. Aici in schimb datorita faptului ca aceasta lege se adopta in cadrul aceleasi proceduri afecteaza bugetul de stat. Am acceptat sa acordam in continuare acest spor in forma in care a fost acordat si in 2019, adica 15% din salariul brut, evident cuantumul sporului va fi la nivelul cuantumului care a fost acordat la nivelul lunii decembrie 2019.Am introdus in proiectul de lege o interdictie de a cumula salariul cu pensia publica. Sigur ca aici am acceptat amendamente ca sa aratam ca nu suntem lipsiti de realism. Am acceptat unul privitor la anumite exceptii pe care sa le face, in invatamantul preuniversitar sunt situatii in care nu exista cadre didactice. Daca am interzice cadrelor didactice pensionate sa ia pensie, am lasa clase fara profesori. Am acceptat o exceptie privitor la asistentii personali ai persoanelor cu dizabilitati. Sunt situatii in care membri ai familie se ocupa de cei cu dizabilitati. Am acceptat o exceptie privitoare la anumite companii si societati. La CFR SA, Calatori si Marfa exista foarte multi mecanici de locomotiva si personal angajat in miscare care sunt angajati prin cumul pentru ca din cauza modului in care a fost tratata calea ferata in ultimii ani de zile, din cauza salariilor nu a existat posibilitatea asigurarii functiilor decat de personal cumulant.De asemenea, am introdus in lege ca de la 1 ianuarie sa inceteze toate contractele de detasare din mediul privat in mediul public. Exceptie face personalul misiunilor diplomatice ale MAE. Am dat un timp de a se ocupa toate functiile prin organizarea de concursuri", a spus Orban.El a spus si ce alte masuri anuleaza modificarile aduse OUG 114."Cu privire la domeniul Energiei, OUG 114 a revenit la sistemul pretului reglementat pentru consumatorii casnici, impunandu-le producatorilor un pret de vanzare. Revenirea la o piata libera in domeniul energiei electrice si a gazului se va produce cu o perioada de tranzitie care sa permita revenirea la fixarea preturilor pe piata si sa ne permita ca Guvern sa asiguram sustinerea consumatorului vulnerabil. Se stie ca este o problema care greveaza de mult timp si pe care niciun Guvern nu a rezolvat-o pana astazi. In perioada de tranzitie ne-am asumat raspunderea sa venim cu legislatia care sa reglementeze situatia consumatorului vulnerabil.Am desfiintat taxa de 2% pentru companiile din energie si care a generat efecte extrem de negative pentru firmele de transport, distributie si furnizare din Energie.In ceea ce priveste Pilotul II de pensii abrogam acele pevederi care obligau administratorii sa isi majoreze capitalul social raportat la sumele pe care le administreaza. Ar fi facut aproape imposibila continuarea activitatii acestor companii.In domeniul comunicatiilor si al bancilor, am anulat efectul negativ. Am reglementat situatia Fondului de Dezvoltare si Investitii. Acolo unde nu s-au semnat contracte, nu vor mai fi finantate", a mai spus Orban.