In asteptarea unor demisii de bun simt in Educatie

demisia lor este un gest de normalitate

Oana Badea este profesor de discipline economice la Colegiul Tehnic Aiud, fost secretar de stat in Ministerul Educatiei si inspector scolar general adjunct la ISJ Alba.

Ziare.

com

Deconcentrarea administrativa este definita ca fiind un, aflata in teritoriu, pentru mai buna deservire a beneficiarilor acelui serviciu public.Puterea de decizie a deconcentratelor este insa limitata, acestea fiind parte a unei structuri ierarhizate. Statutul lor managerial nu se poate confunda cu statutul institutiilor cu management descentralizat.In inspectoratele scolare judetene, managementul actual este asigurat de oameni careau semnat un contract de management cu noul ministru si in baza noului program de guvernare. Tocmai de aceea,Din art. 95 din Legea Educatiei Nationale constatam ca "(1) Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti suntale Ministerului Educatiei..."Organizatoric, inspectoratele scolare judetene apartin structural ministerului de resort. ISJ este nici mai mult nici mai putin decat "ministerul din teritoriu" cu atributii limitate si foarte bine stabilite de la centru. Ministerul Educatiei este cel care asigura finantarea si baza materiala, iar personalul angajat in ISJ este inclus in totalul personalului angajat al ministerului.Conform legii, organigrama, numarul de posturi, precum si functiile de conducere sunt stabilite prin ordin de ministru. Organizarea concursului se realizeaza conform deciziei ministrului iar, ulterior,Mai mult, in conformitate cu Ordinul nr. 3169/2015, structura contractului semnat cuprinde explicit ca obligatie a managerului "".Asadar, demisia celor care conduc inspectoratele scolare judetene ar fi un semn de onestitate.Nu stiu. Stiu insa ca, intr-o Romanie normala, legile si bunul simt trebuie sa primeze.