Iohannis s-a dus iar la sedinta de guvern: Pesedistii au golit finantele. Va fi foarte complicat sa se inchida bugetul

Seful statului a precizat ca venit la Palatul Victoria la invitatia premierului, dar si pentru ca exista chestiunea urgenta a desemnarii comisarului european.Klaus Iohannis i-a felicitat din nou pe premierul Ludovic Orban si ministrii sai pentru preluarea guvernarii, afirmand ca respira usurat pentru ca avem acum un executiv hotarat sa se implice pentru romani.Presedintele nu a ratat ocazia sa atace din nou PSD si a spus ca din cauza acestui partid Romania nu s-a dezvoltat in ultimii 30 de ani.Totodata, Iohannis a atras atentia ca noul guvern are foarte mult de lucru, pentru ca social democratii au lasat ministerele intr-o situatie foarte proasta."Noul guvern are enorm de mult de lucru. Am aflat ca ministrii au gasit o situatie foarte proasta in ministere. Pesedistii au golit finantele si trebuie sa vedem cum acoperim platile care sunt scadente. Va fi foarte complicat sa se inchida bugetul, sa se construiasca bugetul pe anul viitor", a spus Iohannis.La randul sau, premierul Ludovic Orban a anuntat ca a inceput o procedura de curatare a institutiilor publice, iar cei care nu si-au indeplinit sarcinile corespunzator vor fi dati afara.In acelasi timp, el i-a cerut ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, sa verifice modul in care fostul premier a facut numirile unor consuli, la final de mandat, iar cei care nu au avut nicio legatura cu diplomatia sa fie rechemati in tara.- Avem pe ordinea de zi discutarea numelui comisarului european din partea Romaniei, un proiect de ordonanta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative si mai avem pe ordinea de zi un proiect pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare de Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A. si Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. in perioada 2019-2024.- Multumesc pentru invitatie. Va felicit oficial pe dvs. si pe toti membrii Guvernului si sa va spun ca eu respir usurat ca avem un nou guvern, care acum chiar e hotarat sa se implice pentru romani.- Mi se pare un act de mare curaj din partea PNL ca a preluat guvernarea. Este un act de curaj sa preiei guvernarea cu un guvern minoritar, numarul de parlamentari trebuie negciat pentru fiecare proiect in parte.- Imi pare foarte bine ca anteriorul guvern esuat a plecat. Parerea mea o cunoasteti, in ultimii 30 de ani motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat a fost existenta PSD la butoane. Ultimii 3 ani au depasit orice imaginatie. Guverne care au inceput cu proceduri pe care nu si le-a imaginat nimeni, atacuri impotriva Justitiei, luptei anticoruptie, investitorilor, mediului de afaceri privat. Foarte bine ca s-a terminat acea perioada de guvernari toxice.- Noul guvern are enorm de mult de lucru. Am aflat ca ministrii au gasit o situatie foarte proasta in ministere.- Pesedistii au golit finantele si trebuie sa vedem cum acoperim platile care sunt scadente. Va fi foarte complicat sa se inchida bugetul, sa se construiasca bugetul pe anul viitor. Eu am avertizat ca PSD cheltuie banii romanilor. Acest guvern va veni cu solutii, aceasta este vestea foarte buna, va rezolva problemele.- Unii se intreaba de ce am venit aici. In primul rand, pentru ca am fost invitat, dar si pentru chestiunea comisarului eoropean care treneaza din cauza PSD.- Inainte de a trece la ordinea de zi, va anunt ca am luat decizia de a-l desemna pein functia de secretar general al Guvernului si pe, in functia de sef al Cancelariei prim-ministrului, cu rang de ministru.- Avem cateva prioritati. In primul rand, alegerile. Am luat decizia de a convoca in aceasta seara pe cei ablittati pentru a organiza o buna desfasurare a alegerilor.- Maine vom convoca comandamentul de iarna.- Domnule ministru al Finantelor, trebuie sa pregatiti rectificarea bugetara. Am primit semnale ca nu se pot incheia bugetele, sunt foarte multe restante, trebuie sa vedeti situatia pe rambursarile de TVA.- Aseara m-am intors la ora 21:30 in Guvern si nu am gasit pe nimeni. Trebuie schimbat modul de lucru. Atata timp cat premierul si ministrii lucreaza, toti ceilalti trebuie sa lucreze. Fiecare trebuie sa isi rezolve ce are de rezolvat. Pastrati doar oamenii competenti, care vor sa participe la programul nostru de guvernare. Cine e lenes, cine isi ia leafa fara sa faca nimic trebuie sa plece.- Va cer sa opriti toate concursurile la care s-a dat drumul pe ultima suta de metri. Domnule ministru de Externe, va rog sa verificati numirile de consuli care s-au facut si sa ii rechemati pe cei care nu au legatura cu acest domeniu al diplomatiei.- Trebuie sa demaram procedura de curatare a institutiilor publice, a celor care nu si-au exercitat functiile cum a trebuit.- Deja am inceput sa semnez decizii si astept sa fac febra musculara de la a semna decizii de demitere a secretarilor de stat, consilierilor, secretari generali si alte categorii care depind de ministri si de premeier, pentru ca trebuie sa aducem inapoi competenta, profesionalismul, integritatea. Am semnat ieri decizii de demisie ale baiatului lui...baiatului lui..., se vor vedea cand vor publicate in MO.- Cam atat a fost, va multumesc, iar acum continuam sedinta de guvern.O parte dintre ministrii Guvernului Orban si-au preluat ieri mandatele, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului a facut un tur de forta intre ministerele de Externe, Interne, Aparare si Justitie, pentru a participa la ceremoniile de predare-primire.Iohannis l-a felicitat in repetate randuri pe premierul Ludovic Orban pentru preluarea guvernarii, afirmand ca reprezinta o reala usurare pentru toti romanii si si-a exprimat bucuria pentru ca "s-a terminat guvernarea pesedista esuata si iresponsabila".Seful statului a avut si cateva sfaturi si solicitari pentru noii ministri.