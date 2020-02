Ludovic Orban anunta oficial lista ministrilor: Guvernul e acelasi

Lista persoanelor propuse sa faca parte din Guvernul Orban II

Componenta Guvernului si noul program de guvernare au fost aprobate, cu vot in unanimitate, luni dimineata, de conducerea PNL, reunita in sedinta Biroului Executiv.Lista ministrilor este neschimbata, iar din programul de guvernare au fost eliminate doar obiectivele deja indeplinite si au fost mentinute unele dintre masurile cele mai dezbatute, printre care desfiintarea Sectiei Speciale de investigare a magistratilor."Conducerea PNL a aprobat in unanimitate componenta Cabinetului pe care o voi prezenta in calitate de premier desemnat de presedintele Iohannis. A aprobat in unanimitate si programul de guvernare care reprezinta o actualizare a programului de guvernare din 4 noiembrie (...)Guvernul va avea aceeasi componenta. In trei luni, Guvernul pe care il conduc a realizat performante si a atins obiective la care foarte putini romani s-ar fi asteptat. Sunt oameni competenti, cinstiti, muncitori, dedicati interesului public", a declarat Ludovic Orban, la finalul sedintei BEx.In ceea ce priveste programul, premierul desemnat a explicat: "Am scos acele obiective care au fost atinse, in formula programului prezentat in 4 noiembrie, si am mai adaugat cateva obiective, atat in zona fondurilor europene, cat si in zona lucrarilor publice, administratiei, afaceri interne (...)".In plus, liderul PNL a mai anuntat: "BEx m-a votat in calitate de sef al campaniei pentru alegerile locale si parlamentare de anul acesta, urmand ca pana saptamana viitoare sa pregatesc propunerea de echipa de campanie si de strategie".Pe de alta parte, Ludovic Orban a precizat ca toate ordonantele de urgenta adoptate saptamana trecuta vor fi publicate "astazi si maine" in Monitorul Oficial, urmand sa intre astfel in vigoare."Trimitem la MOF toate ordonantele de urgenta,e. Astazi si maine urmeaza sa trimitem la Monitorul Oficial", a mai spus, printre altele, Ludovic Orban.este urmatoarea:- Ludovic Orban- Raluca Turcan- Florin Citu- Marcel Vela- Bogdan Aurescu- Catalin Predoiu- Nicolae Ciuca- Virgil Popescu- Lucian Bode- Adrian Oros- Costel Alexe- Ion Stefan- Ioan-Marcel Bolos- Victor Costache- Monica Anisie- Bogdan Gheorghiu- Ionut Stroe- Violeta AlexandruDe altfel, duminica seara, intr-o declaratie la un post de televiziune, Ludovic Orban a lasat sa se inteleaga ca viitorii ministri vor fi aceiasi cu cei din cabinetul demis saptamana trecuta, in urma adoptarii motiunii de cenzura . "In ceea ce ma priveste, sunt multumit de activitatea ministrilor", a precizat el.In replica, PSD a anuntat ca se pregateste sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la desemnarea lui Ludovic Orban pentru a doua oara ca premier, dupa demiterea cabinetului sau de catre Parlament.Regulamentul sedintelor comune ale celor doua Camere prevede ca Birourile Permanente stabilesc data sedintei comune la cel mult 15 zile de la primirea programului si listei Guvernului. Programul si lista Guvernului se dezbat in sedinta comuna a celor doua camere, iar Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.Conform articolului 89 din Constitutie,, caz in care se organizeaza alegeri parlamentare anticipate.Ludovic Orban si Klaus Iohannis vor organizarea de alegeri anticipate, cu cateva luni inainte de alegerile la termen (finalul acestui an), motiv pentru care mizeaza pe faptul ca urmatoarele doua propuneri de guvern vor cadea in Parlament cu votul PSD."Au doua variante: anticipatele, sau sa investeasca guvernul. Va dati seama ce ar fi (...) ca Guvernul sa fie investit de voturile PSD? Se ajunge intr-o situatie absolut ridicola pentru ei, adica ei nu mai pot sa faca opozitie! Se ajunge intr-o situatie absolut ridicola. Povestea asta cu boicotul nu tine, nu poti sa tii Parlamentul blocat! O sa vina lumea sa-i ia pe sus", a sustinut Ludovic Orban.Liderul PNL a anuntat ca