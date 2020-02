Ludovic Orban: Cel mai probabil alegerile locale vor fi cel tarziu in 21 iunie

Ziare.

Orban nu a putut preciza daca cele doua tipuri de scrutin ar putea fi organizate concomitent."In ceea ce priveste alegerile locale este clar ca nu pot fi organizate alegeri pe data de 31 si pe data de 7, pentru ca sunt sarbatori, Rusalii. Sa organizezi inainte de 31 mai, poti sa faci pe 24 mai. E cam devreme, pentru ca mandatele consiliilor locale si judetene expira la 4 ani dupa depunerea juramantului, asta inseamna in a doua parte a lunii iunie, cel mai probabil, alegerile locale vor fi fie in 14, fie in 21 iunie, cel tarziu 21 iunie", a afirmat Ludovic Orban, duminica seara, la B1 TV.Premierul spune ca organizarea alegerilor anticipate depinde in mare masura de viteza cu care se deruleaza calendarul care sa permita din punct de vedere constitutional presedintelui Romaniei sa dizolve Parlamentul si depinde de asemenea de forma finala a legislatiei privind organizarea scrutinului."PSD-ul o sa se repeada pe OUG privind alegerile (...) Or, aici sa astepti un verdict al CCR prelungeste dezbaterea in Parlament. Ei se vor grabi dupa opinia mea sa modifice. (...) Nu legam de glie votul de judetul in care are domiciliul. Si deranjeaza, pentru ca asta favorizeaza votul pentru populatia activa, pentru studenti", a explicat Orban.Liderul PNL spune ca alegerile parlamentare anticipate ar putea avea loc in perioada 15 - 30 iunie."Se pot face in iunie. Aproximativ in perioada 15-30 iunie", a sustinut Orban.Intrebat daca ar urma sa fie organizate in acelasi timp cele doua randuri de alegeri, acesta a precizat ca trebui consultata o decizie a CCR.El subliniaza ca organizarea alegerilor anticipate nu este "o pofta, o ambitie" a PNL, ci este "in interesul Romaniei".