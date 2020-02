Ministrul, ghiseul, WC-ul si scarabeul

Octavian Serban este doctor in economie si dezvoltare regionala, presedinte al KM Institute Romania - KNOMACONS, organizatie care isi propune sa sprijine accesarea facila a fondurilor europene.

Cam asa s-ar scurge pe papirus cerneala din pana unui trubadur care ar asista la spectacolul schimbarii pe care il traim noi, privitorii, in acest sfert de an in care am tot asteptat sa vedem vointa noastra transpusa in viata, dar am ramas nauci, inca frecandu-ne la ochi si neasimiland atata uimire cata poate sa produca o noua echipa guvernamentala tocmita la fapt de seara din prea-plinul aritmeticii parlamentare care imparte destinul tarii din raspunsul la simpla indoiala: "A avea sau a nu avea 233?"Multe balbe, multe stangacii, umflari in pene, trambite, piruete, cu alte cuvinte jocuri politice ieftine si campanii rasuflate de PR. Un premier care din prima clipa, in negura noptii, intra la palat si era stupefiat de sfidarea supusilor care nu erau la acea ora la cheremul lui. Cam asta e felul in care noua garnitura priveste succesul instalarii: suntem la putere deci va supuneti. Amara mentalitate, tragica expunere, sumbra perspectiva... vai de noi!Un ministru al Muncii protapit in fruntea intereselor celor care trebaluiesc prin tara asta, o persoana nauca si confuza care intelege sa inceapa reforma din sistem cu desfiintarea ghiseului. Am fost cu treaba prin toata lumea, de la Est la Vest, de la Nord la Sud, iar peste tot unde am interactionat cu serviciile publice am intalnit mult hulitul ghiseu. Acest stavilar al intereselor cetateanului in calea spre functionarimea mofturoasa, o fi n-o fi o problema in rezolvarea solicitarilor celor multi, dar intr-o societate in care domina saracia printre cei care muncesc, in care ajutoarele sociale sunt moneda politica, iar productivitatea muncii este cea mai scazuta din Europa, sa te proptesti din prima cu capul in ghiseu e o intreprindere de guguman, nu de cap limpede. Doamna ministru, incercati sa treceti peste mirarea din fata portii noi si sa vedeti ce e dincolo de gard, ce parghii si mecanisme sa declansati, astfel incat oamenii sa munceasca cu spor si sa traiasca in demnitate, pensionarii sa se bucure de apusul vietii si copiii sa-si doreasca sa ramana in tara unde vor deveni candva oameni de isprava!Un ministru al Educatiei venit, in sfarsit, din burtile sistemului, nu gaseste alta modalitate sa puna capat relelor din sistem decat sa caute piramide motate prin baracile care tin loc de WC, in satele prafuite ale tarii. Si de ce sa-ti iei anonim in piept miasma ivita dupa usile de carton, si sa nu actionezi decat atunci cand toate camerele de filmat s-au strans, iar din gramada de microfoane si obiective atintite sa se auda infundat: "Motor"! Duduia cu pricina, ajunsa la carma avutiei cunoasterii nationale, dupa vreo 20 de ani de experienta in sistem, nu vede calitatea slaba a invatamantului romanesc, programele depasite si ruptura dintre educatie si realitate, dar este izbita de damful rezultatelor firesti pe care, vrem nu vrem, copiii nostri trebuie sa le produca undeva in timpul orelor de scoala. Doamna ministru, stiti vorba aia din management: "" Indreptati-va privirea spre curricule flexibile, adaptate cerintelor moderne de educatie, lasati cercetarea-educatia-industria/agricultura sa lucreze impreuna, agatati Romania in harta reusitelor educationale in plan mondial si abia apoi stati la coada sistemului sa vedeti ce iese!Un ministru al Fondurilor Europene care si-a aruncat cat colo patrafirul chiar si din CV, si odata intrat in lumea laica, planuieste autostrazi, viaducte, tuneluri, dar ce sa vezi, este impiedicat sa brazdeze tara in lung si in lat, de un amarat de scarabeu. S-au instituit comisii fandosite, comitete sclifosite de specialisti tamaiati la poarta noului ministru, care sa strabata drumul Bruxelles-ului si sa propuna solutia salvatoare, licoarea magica de feromoni care sa alunge dihania din calea buldozerelor care dau sa rupa lantul avantului de brigadieri gata sa taie muntii, sa treaca apele si sa strabata campiile. Intr-un minister in care nimeni nu intelege ce inseamna un ghid al solicitantului suplu, flexibil, eficient si prietenos cu beneficiarii, in care pilaraia si sinecurile de partide stau la adapostul sporurilor grase de antena si in care programele se fac si se desfac din cancelariile politice si nu cele administrative, onor ministerasul nostru se impiedica de un gandac. Domnule ministru, stiu ca sunteti un slujbas in curtea intereselor mari ai nababilor din transporturi, dar va atrag atentia ca pe la cabinetul fondurilor europene multi feromoni s-au deversat de-alungul timpului, iar titulari de seama, antemergatori de-ai dumneavoastra, au ramas infipti in sursele imbietoare, iar absorbtia... of, mult dorita absorbtie, s-a lasat asteptata pana la finalizare.Exemplele pot continua, sunt nenumarate, iar protagonistii sunt de un caraghioslac autentic: ministrul de la Interne care din prea multe filme cu sherifi si-a propus un model hollywoodian, dar in transpunere damboviteana nu a reusit decat unul farfuridian; un vice-premier care pocneste din degete si face pensiile nevazute, apoi scotandu-le de dupa ureche; un ministru al Sanatatii care pur si simplu ne ia de fraieri... Las cititorii sa intregeasca acest tablou sinistro-comic.Trecand peste inabilitati, incapabilitati si alte inadvertente in actul de guvernare, constat ca este trist ca adevaratele reforme nu sunt demarate, mai ales in educatie, munca sau fonduri europene. Daca alaturam si economia la aceasta tripleta, putem spune ca vorbim de motorul de dezvoltare al tarii. Nu minimalizez nicidecum sanatatea, cultura, justitia sau mai stiu eu ce alt domeniu, dar cei 4 vectori de creare a bunastarii sunt de o importanta covarsitoare pentru cresterea economica.Avem nevoie de o guvernare priceputa care sa porneasca motorul economiei si sa alimenteze dupa nevoi celelalte sectoare ale economiei nationale. Avem nevoie de ministri intelepti care sa inteleaga care e diferenta intre a stapani si a coordona. Avem nevoie de politici publice bazate pe analize, studii, cercetari si nu pe interese de partid care sa satisfaca dorintele a 233 de oameni, fie ei si cei mai alesi dintre noi.E trist acest peisaj al schimbarii in care datul cu oistea in gard e politica de stat, in care alternanta la guvernare inseamna din rau in mai rau si in care freamatul puterii instaleaza in posturi de decizie lichele si lingai care sunt bine mersi indiferent de cine e la butoane.Dragi ministri, lasati ghiseul acolo unde e, WC-ul sa-si faca treaba si scarabeul sa rostogoleasca bulgarasii de materie dupa bunul plac, dar apucati-va de guvernat in interesul tarii, al oamenilor. Promovati politici care sa cupleze angrenajul bunastarii si sa distribuie valoarea adaugata celor muncitori, celor educati, celor sarmani sau bolnavi. Cand guvernati uitati-va cu ingrijorare in ochii acestora, nu va mai holbati cu ingamfare in lentilele camerelor de filmat!Puneti-va in slujba cetateanului, nu la cheremul sefilor de partid!