Ministrul Sanatatii anunta in sedinta de guvern primele concluzii de la Floreasca: O cascada de nereguli deosebit de grave

"Pacienta a decedat ieri seara. Transmitem condoleantele noastre familiei decedate.si vreau sa va asigur ca vom face totul ca acest gen de eveniment revoltator sa nu s emai intample intr-un spital din Romania Si sa va asigur ca echipele noastre lucreaza pentru aflarea adevarului," spune Costache.Ministrul a explicat premierului Ludovic Orban ca a trimis la Floreasca mai multe institutii: Corpul de Control, Directia Sanitar - Veterinara si Inspectia Sanitara de Stat, iar Colegiul Medicilor Bucuresti s-a autosesizat in acest caz."Vom avea un raport final la inceputul saptamanii viitoare", a mai adaugat Costache."Deci eu va solicit un raport foarte amanuntit, care sa suprinda toate amanuntele, inca din momentul primei operatii", ii cere Orban.Premierul ii cere sa lamureasca si problemele privind folosirea dezinfectantului folosit in acest caz, care era doar pentru dezinfectarea mainilor."Trebuie sa se stie adevarul. Probabil va fi si o ancheta a Parchetului, iar noi trebuie sa punem la dispozitia Parchetului toate informatiile unui control efectuat cat se poate de exigent si in cele mai mici amanunte", solicita premierul.La randul sau, ministrul Sanatatii l-a asigurat ca "responsabilii vor fi sanctionati conform legii.""Asta este cel mai important", a conchis Ludovic Orban.