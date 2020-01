Noi numiri in Guvernul Orban: Directorul uzinei de arme Cugir, un avocat trecut prin toate partidele si viceprimarul Calarasiului

Ziare.

La Finante a devenit secretar de stat Gheorghe Pecingina, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial. De profesie avocat, Pecingina este un personaj controversat, acum membru al PNL Gorj, dar care a avut un parcurs politic tumultos, trecand de la PDL, la PP-DD, partidul fostului sef OTV Dan Diaconescu, apoi prin PSD si ALDE inainte de a deveni liberal in 2016.Nu a fost ferit de scandaluri nici cel pe care Orban a decis sa il numeasca secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului, Dragos Florin Coman. Viceprimar al Calarasiului, ales din partea PNL in 2016, Coman are si diploma in securitate si aparare nationala de la Colegiul National de Aparare. Presa locala relata, in urma cu doi ani si jumatate , ca Dragos Coman a fost asociat in patru firme care au fost ulterior acuzate de evaziune fiscala. Concret, firmele au acumulat datorii, partile sociale au fost cesionate unui om fara adapost, astfel ca prejudiciul este imposibil de recuperat. Cele 4 firme inregistrau in 2017 datorii la bugetul de stat de aproape 300.000 de lei. Coman a negat orice acuzatii, sustinand ca nu ii cunoaste pe cei carora le-a cedat firmele.La Economie a fost numit secretar de stat Iulian Cristian Simu, care a devenit de putin timp director la Uzina Mecanica Cugir. Inainte, Simu a mai ocupat o functie de sef serviciu tehnic tot la Uzina de la Cugir, unde a ajuns dupa ce a fost timp de 3 ani manager al Spitalului Orasenesc Cugir. Simu a mai lucrat si la primaria aceluiasi oras.Tot la Ministerul Economiei a fost numit secretar de stat si Liviu Rogojinaru, secretarul-general al Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania si, de anul trecut, vicepresinte al Consiliului Economic si Social (CES).