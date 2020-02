Orban, dupa ce motiunea a trecut: Guvernul cade in picioare. Suntem mandri de ce am facut in 3 luni

Ziare.

com

Potrivit acestuia, motiunea a fost votata de "parlamentari nascuti din pixul lui Dragnea, care au calcat in picioare democratia"."Un Parlament dominat de forte retrograde, asa cum i-am numit, parlamentari nascuti din pixul lui Dragnea, care au calcat in picioare democratia, a decis azi, prin motiune de cenzura caderea Guvernului. Asa cum v-am spus si inainte de vot, guvernul cade in picioare", a declarat premierul demis.Orban a enumarat apoi realizarile Cabinetului sau in cele 3 luni de guvernare."Suntem mandri de ce am facut in 3 luni, am reparat mare parte din stricaciunile provocate de PSD, am refacut credibilitatea Romaniei, am refacut increderea mediului de afaceri si investitorilor. Am luat o serie de decizii cu impact favorabil asupra Romaniei.In ciuda minciunilor gogonate ale PSD am aplicat legi importante, am crescut alocatiile indexandu-le cu rata inflatiei. In ciuda minciunii gogonate am crescut salariul minim. Aproape in toate domeniile am adoptat masuri cu efecte favorabile. Fiecare OUG adoptata genereaza efecte benefice pentru Romania", a subliniat Ludovic Orban.El a anuntat ca liberalii se vor reuni joi pentru a stabili strategia pentru perioada urmatoare, precum si propunerea de premier."Maine se va reuni Biroul Permanent Executiv al partidului si vom stabili delegatia ce va merge la Cotroceni si propunerea de premier. Vom stabili strategia pentru perioada urmatoare, vom lua cele mai bune decizii", a precizat Ludovic Orban.-Stire in curs de actualizare-