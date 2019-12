Orban ii plateste pe fratii Micula cu bani de la fondul de rezerva. Va face inca o rectificare de buget

Romania risca inchiderea spatiului aerian

Ziare.

com

Astfel, in sedinta de azi dimineata, s-a suplimentat bugetul Ministerului de Finante cu suma de 912,5 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului."Aceste fonduri vor fi utilizate pentru efectuarea platii, in cursul zilei de astazi, a titlului executoriu in Romania in hotararea arbitrala din dosarul arbitral nr. ARB/05/20, pronuntata de Curtea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (Cauza Micula)", se arata intr-un comunicat al Guvernului.Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri dimineata, la inceputul sedintei Executivului, ca va fi adoptat azi un memorandum prin care sa fie transferati bani din fondul de rezerva catre Ministerul de Finnate, pentru plata acestei datorii."Am luat decizia de a convoca sedinta de guvern, astazi, la ora 9:00, din mai multe considerente. Primul considerent este cel legat de situatia in care ne gasim datorita unui titlu executoriu in baza unei decizii luate de Curtea arbitrara in speta fratii Micula impotriva statului roman. Pe scurt, in 2013, ca urmare a sistarii in 2004 de catre Guvernul Nastase a ajutorului de stat acordat catre trei companii detinute de fratii Micula, Curtea arbitrara a luat decizia ca statul sa plateasca 84 milioane de dolari.Statul a ignorat aceasta decizie,Ca urmare a deciziei ICSID, fratii Micula au deschis un proces in Belgia, iar instanta din Belgia a decis sa nu permita Eurocontrol sa finanteze Romatsa, sa aloce banii pentru serviciile furnizate de Romatsa. In momentul de fata, suma care ar trebui transferata de la Eurocontrol catre Romatsa este de 278 de milioane.ale statului roman, cum ar fi Nuclearelectrica, Romgaz, Hidroelectrica. Executorul incearca sa obtina banii de la statul roman si se indreapta spre activele statului.Am introdus pe ordinea de zi un memorandum pe care va trebui sa il dezbatem, si o hotarare de guvern pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finantelor din fondul de rezerva al premierului, cu suma obligatorie care trebuie platita", a anuntat Ludovic Orban.Premierul a spus ca, in urma acestei masuri, fondul de rezerva va ramane, pentru moment, fara banii destinati autoritatilor locale. Insa, afirma Orban, in sedinta de luni de guvern, va fi adoptata o noua rectificare, astfel incat sa fie asigurati banii pentru autoritatile locale."Va lasa pe moment fondul de rezerva fara banii destinati atutoritatilor locale. In cadrul sedintei de luni dorim sa adoptam o noua rectificare de buget pentru a asigura cheltuielile de functionare pentru autoritatile locale", a precizat Orban.Romatsa - adica regia care dirijeaza traficul aerian din Romania - risca sa isi inceteze functionarea, peste doar cateva saptamani, daca Guvernul nu ar fi rezolvat macar o parte din problema datoriei pe care Romania o are catre societatile fratilor Ioan si Viorel Micula.Iar, intr-o astfel de situatie, nicio aeronava civila n-ar mai putea zbura pe deasupra Romaniei. Si n-ar fi doar o problema a tarii noastre, ci a intregului continent.Pentru serviciile oferite, Romatsa primeste bani din partea companiilor sau institutiilor carora le dirijeaza aeronavele, insa Regia n-a mai incasat niciun ban de aproape 4 luni, a explicat recent pentruGabriel Tudorache, presedintele sindicatului din Romatsa. Motivul: o poprire pusa pe conturile societatii in favorea fratilor Micula si a unor societati ale acestora."Companiile aeriene nu fac platile pentru servicii direct catre Romatsa, ci catre Eurocontrol (organism european de dirijare a traficului, la care tara noastra a aderat inca din 1996). Eurocontrol distribuie banii. In cazul nostru, incepand din 16 august, Eurocotrol nu ne-a mai virat banii.Nu i-a virat nici fratilor Micula, ci i-a depozitat intr-un cont separat, la care niciunii nu avem acces", a explicat Gabriel Tudorache.