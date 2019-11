Orban incepe curatenia: Ma astept sa fac febra musculara de la semnat demisii. Sa terminam cu pilaraia!

Ziare.

Orban a semnat deja numeroase demisii ale unor secretari de stat sau consilieri guvernamentali si se asteapta sa faca febra musculara din aceasta cauza."Trebuie sa demaram procedura de curatare a institutiilor publice, a celor care nu si-au exercitat functiile in mod corespunzator. Deja am inceput sa semnez decizii si astept sa fac febra musculara de la a semna decizii de demitere a secretarilor de stat, consilierilor, secretari generali si alte categorii care depind de ministri si de premeier, pentru ca trebuie sa aducem inapoi competenta, profesionalismul, integritatea.. Am semnat ieri decizii de demitere ale baiatului lui...baiatului lui..., asa mai departe, se vor vedea cand vor publicate in Monitorul Oficial", a declarat Ludovic Orban.Totodata, premierul s-a declarat nemultumit ca marti seara a ajuns la Guvern la ora 21:30 si nu a gasit pe nimeni in institutie. El a atras atentia ca, atat timp cat el si ministrii lucreaza, trebuie sa fie la munca toti cei care sunt chemati sa isi achite obiectivele stabilite."Aseara m-am intors la noua si jumatate in Gguvern si nu am gasit pe nimeni. Trebuie sa inteleaga lumea ca trebuie schimbat modul de lucru si ca atat timp cat ministrul sau premierul munceste, orice om care este chemat sa-si achite si sa atinga obiectivele stabilite trebuie sa fie la munca.Trebuie schimbat ritmul de lucru si oamenii sa inteleaga ca suntem in serviciul cetateanului si ca fiecare angajat al institutiilor publice are aceasta obligatie de a isi rezolva toate problemele pe care le are de rezolvat", a declarat Ludovic Orban. Printre cei care au plecat deja din Guvern se numara Mihnea Nastase, fiul lui Adrian Nastase, si Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui.Iata lista celor eliberati din functie de premierul Ludovic Orban inca de marti:, eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii;, eliberat din aceeasi functie;, eliberata din functia de secretar de stat in cadrul aparatului de lucru al Guvernului;, eliberat din aceeasi functie. Tudor Buzatu este fiul lui Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui;, eliberata din functia de consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al Guvernului;, eliberat din aceeasi functie.Conform deciziilor publicate in Monitorul Oficial, tot la cerere,- fiul lui Adrian Nastase - isi pierde calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei.