Orban, intrebat daca va pastra acelasi Cabinet: In mare, da. Nu am intentia sa schimb, evident

Ziare.

com

Intrebat daca va schimba ceva in fosta echipa de ministri, Ludovic Orban a declarat ca nu intentioneaza sa faca acest lucru, dar a subliniat ca decizia finala apartine conducerii PNL."In mare, da (va pastra ministrii - n.red.). Nu e numai decizia mea, este decizia organismului de conducere al PNL. Nu am intentia sa schimb, evident", a declarat Ludovic Orban la TVR1.Orban a spus ca noul Guvern va putea trece de Parlament doar daca PSD va vota favorabil."Guvernul nu va putea trece in Parlament, decat daca este votat de parlamentarii PSD. Daca este votat de parlamentarii PSD, inseamna ca parlamentarii PSD, prin votul pe care il dau, vor spune: suntem de acord cu programul de guvernare, suntem de acord cu componenta Guvernului, suntem de acord ca Guvernul sa fie Guvern PNL pentru ca PNL sa guverneze Romania, suntem de acord sa nu mai facem opozitie. Nu va dati seama ca sunt ridicoli, nu ii mai spala sapte ape dupa o asemenea isprava", a mai spus Orban. Ludovic Orban va depune, luni, la Parlament, programul de guvernare actualizat si lista de ministri si tot luni Marcel Ciolacu va sesiza CCR cu privire la desemnarea lui Orban ca premier