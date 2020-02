Orban: Luni voi prezenta programul de guvernare reactualizat si lista ministrilor

Ziare.

"Luni, dupa reuniunea Biroului Politic al partidului, la care voi prezenta programul de guvernare reactualizat si propunerea mea, ca si presedinte al partidului si premier desemnat, pentru lista ministrilor, vom inaintacatre Birourile Permanente ale celor doua Camere", a spus Orban, sambata, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului.Conform unor surse politice, in cursul serii de sambata, membrii Cabinetului urmeaza sa aiba o intalnire de lucru la Palatul Victoria, in vederea actualizarii programului de guvernare."Programul de guvernare trebuie modificat in primul rand pentru faptul cape care ni le-am asumat in programul cu care ne-am prezentat in urma cu trei luni in fata Parlamentuluisi aceste obiective, odata indeplinite, nu are rost sa le mai pastram in programul de guvernare.De asemenea, pe masura analizei problematicii care exista in cele trei luni de exercitare a guvernarii, sigur cape care putem sa le realizam, este adevarat, fara a putea adopta, sa spun, acte normative cu valoare de lege. Vom include aceste obiective suplimentare in programul de guvernare, lucruri pe care le consideram extrem de necesare si de benefice pentru romani", a spus Orban.El a subliniat ca in Legea bugetului de stat si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat sunt prevazute sumele necesare pentru cresterea pensiilor."Cresterea punctului de pensie este prevazuta in Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat., sigur ca trebuie sa urmarim cu mare atentie evolutia economiei, evolutia incasarilor la bugetul de stat si vom creste pensiile. Noi am prevazut sumele necesare pentru cresterea pensiilor. (...)In conformitate cu legea responsabilitatii fiscal-bugetare, Ministerul Finantelor are obligatia de a prezenta un raport dupa sase luni privind evolutia economiei si, evident, evolutia bugetului si acest raport va fi baza tuturor deciziilor noastre", a mai spus Orban.