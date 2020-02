Orban: Muncim cate 16 ore pe zi sa gasim solutii la nenorocirile pe care ni le-au lasat

Ziare.

com

"Mi-ar lua ore intregi sa va spun ceea ce facem zi de zi, pentru ca fiecare zi este, de fapt, o istorie. In fiecare zi, atat eu cat si vicepremierul, cat si ministrii, cat si ceilalti oameni muncim 14-16 ore pe zi. De la 7-8 dimineata, pana la 12-1 noaptea, fara nicio limita, pentru a gasi, pentru problemele nerezolvate, pentru toate pagubele si prejudiciile pe care ni le-au generat si mai ales pentru deficitul ingrozitor, in materie de relatii cu toti partenerii de care avem nevoie, pentru a ridica Romania si a o aduce pe drumul corect, pe drumul normal", a zis premierul Ludovic Orban.Orban a afirmat ca desi PNL nu are decat trei luni la guvernare, a schimbat "radical" pozitia la nivel european, prin investitorii atrasi si reusita ministrului de Finante de a lua credite la dobanzi mult mai mici."Nici trei luni nu avem la guvernare si in timpul acesta s-a schimbat radical pozitia la nivel european, pozitia fata de Romania, pozitia mediului de afaceri din Romania, pozitia potentialilor investitori care vor sa investeasca in Romania, pozitia sistemului financiar-bancar si lucrul acesta se vede, cum reuseste Florin Citu si Ministerul Finantelor sa ia credite la dobanzi mult mai performante, care indatoreaza mai putin statul roman", a motivat el."Sigur ca. Eu mi-as dori sa luam credite numai ca sa sustinem investitii, eu mi-as dori sa luam credite numai ca sa asiguram cofinantari pentru proiecte finantate de la nivel european, eu mi-as dori sa luam credite numai pentru proiecte de dezvoltarea economica a Romaniei, nu ca sa platim subventii, ajutoare sociale si salarii umflate cu pompa, care sunt platite unor oameni care nu merita", a completat acesta.Consiliul National al PNL a avut loc duminica, la Palatul Parlamentului.