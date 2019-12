Orban: Nu suntem inca in situatia de a avea nevoie de un acord cu FMI

Ziare.

"Nu suntem inca intr-o astfel de situatie (de a avea nevoie de un acord cu FMI in perspectiva - n.red.). In general ai nevoie de un acord cu FMI atunci cand nu ai capacitatea de a gasi resurse financiare pentru sustinerea deficitelor. Nu suntem intr-o asemenea situatie. Aici chiar eu vreau sa dau incredere si investitorilor, vreau sa dau incredere si oamenilor.Sigur, s-a creat un dezechilibru destul de mare, dar trebuie sa luam masuri graduale pentru a reechilibra, pentru ca nu e bine sa determini o contractie foarte mare, pentru ca o contractie foarte mare care sa ne duca cat mai rapid sub 3% deficit bugetar, cat este deficitul admis prin Tratatul Uniunii Europene. O contractie prea rapida poate sa aiba efecte negative asupra cresterii economice, asupra disponibilitatii oamenilor de a consuma, de a se imprumuta", a spus Orban la TVR 1.El a adaugat ca in paralel "trebuie mutat centrul de greutate", iar Guvernul PNL a facut un pas in acest sens la stabilirea salariului minim."PSD a promis, inainte de a pleca, ca mareste cu 100 de lei. Noi am incercat sa introducem un criteriu obiectiv care sa stea la baza cresterii salariului minim. (...) Cresterea salariului minim trebuie sa tina cont de mai multi factori, nu poti sa cresti salariul minim din burta. Noi am incercat sa legam cresterea salariului minim de niste indicatori economici obiectivi - de rata inflatiei, de indicele de productivitate si de cresterea economica", a mentionat acesta.