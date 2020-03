Orban: PNL va cere in Parlament un calendar cat mai rapid pentru investirea Guvernului Citu

Ziare.

Prezent duminica seara, la B1 TV, Ludovic Orban a fost intrebat de realizatorul emisiunii care este procedura de investire a premierului desemnat Florin Citu."Noi am depus vineri, in conformitate cu prevederile constitutionale, premierul desemnat Florin Citu a depus lista ministrilor, programul de guvernare. Vom solicita in Birourile Permanente reunite un calendar cat mai rapid, care sa se finalizeze intr-un timp cat mai scurt.Dupa parerea mea, pot fi audieri marti si miercuri, joi sau cel tarziu lunea viitoare, sa se poata stabili votul in plen", a spus liderul PNL.Intrebat ce va face PNL daca PSD va boicota din nou sedinta de plen, Orban s-a declarat convins ca social-democratii nu vor putea adopta aceasta tactica "la nesfarsit"."Nu o sa poata sa boicoteze la nesfarsit (...) Sigur ca avem si noi la dispozitie posibilitatea de a invoca un conflict juridic de natura constitutionala, in cazul in care ei refuza sa-si indeplineasca atributiile care sunt stabilite in regulamentul Camerei. Dar va intreb, sa invocam un conflict juridic de natura constitutionala catre aceasta Curte Constitutionala?!", a mai spus premierul interimar.