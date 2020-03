Orban pregateste o rectificare bugetara prin videoconferinta, in sedinta de miercuri

Ziare.

"Maine va fi pus in functiune un sistem de videoconferinta care sa ne permita sa organizam sedintele de guvern fara prezenta fizica a ministrilor care se afla in izolare. Cel mai probabil meircuri va avea loc sedinta de guvern.Pana miercuri pregatim primele masuri care trebuie adoptate, pe deoparte intr-o mai buna actiune pentru limitarea raspandirii infectiei cu coronavirus, pe de alta parte masurile de care suntem siguri ca sunt serioase si pot fi un sprijin real pentru domeniile economice", a spus Ludovic Orban, in cadrul unei videoconferinte de presa.Premierul a anuntat o rectificare bugetara pentru a sprijini sectoarele publice."Am introdus si posibilitatea rectificarii bugetare inainte de termenul care era permis prin intermediul legislatiei anterioare. Vom avea cu siguranta nevoie de o rectificare bugetara si o vom face imediat dupa ce vom avea o imagine clara asupta nevoilor din sectoarele publice, nevoile spitalelor", a completat Orban.