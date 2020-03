Orban refuza sa spuna cum vor vota liberalii la investirea Guvernului Citu: Vor face ce e mai bine pentru tara

Ziare.

com

Intr-o conferinta de presa sustinuta dupa Biroul Executiv al PNL de luni, Orban a precizat ca liberalii "vor face ce este mai bine pentru tara"."Parlamentarii Partidului National Liberal vor face ce este mai bine pentru tara, vor actiona in cadrul constitutional si alaturi de noi sunt implicati in incercarea de a forma o majoritate parlamentara.Parlamentarii PNL vor fi prezenti (la votul de investitura - n.red.) si cred ca acest lucru e normal pentru toti parlamentarii, indiferent din ce formatiune politica fac parte", a declarat Ludovic Orban, intrebat daca parlamentarii PNL vor vota pentru Cabinetul Citu."Vor actiona in conformitate cu prevederile constitutionale", a subliniat seful PNL.Orban a mai spus ca fiecare partid isi va lua decizia - de a vota sau nu Guvernul Citu - "in functie de ce considera ca este normal din perspectiva lor"."Si vom vedea aceasta decizie", a adaugat el.Intrebat daca Florin Citu este un premier de sacrificiu, liderul PNL a replicat: "Dl Citu este premier desemnat, sustinut de PNL".Jurnalistii au cerut sa stie si care este mandatul negocierilor pentru premierul desemnat.Orban a precizat ca "vom discuta cu formatiunile politice, cu grupurile parlamentare, pentru a incerca sa formam o majoritate (...) vom purta discutii pentru formarea unei majoritati".Totusi, elin acest sens.Intrebat daca Florin Citu participa la negocieri, Orban a raspuns "normal".Intrebat daca in acest moment se incadreaza in calendarul anticipatelor, Orban a replicat: "Suntem in situatia in care, din cauza chiulului, boicotului PSD, nu s-a reusit finalizarea procedurii in termenul stabilit de regulamentul celor doua camere, eu mi-am depus mandatul, Citu a fost desemnat de presedinte sa formeze Guvernul, am depus lista Guvernului si programul de guvernare, solicitam derularea procedurilor (...) astfel incat sa se infaptuiasca prevederile constitutionale".Deci asteptati un vot de respingere in plen, a remarcat un jurnalist. "Vom vedea", a raspuns premierul interimar."Cred ca boicotul ii va face de ras pe cei care vor boicota", a venit si raspunsul lui Orban.Birourile Permanente reunite urmeaza sa stabileasca azi calendarul audierilor ministrilor propusi in Guvernul Florin Citu si data votului pentru investirea noului Executiv.Fiecare candidat pentru functia de ministru va fi audiat, in sedinta comuna, de catre comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate corespunde sferei de competenta a viitorului ministru. In urma audierii, comisiile vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna.Cvorumul necesar pentru desfasurarea sedintei este de 233 de parlamentari prezenti.Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, adica sunt necesare 233 de voturi favorabile. Votul este secret, cu bile.