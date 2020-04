Orban spune ca bonusul de 500 de euro pentru medici si rectificarea bugetara intra luni in sedinta de guvern

Orban: Acordam bani cu prioritate la MS

La ora actuala ordonatorii principali de credite isi definesc nevoile in perioada care va urma si e posibil in cursul saptamanii viitoare sa adoptam rectificarea bugetara", a aratat Orban, intr-o declaratie de presa sustinuta la finalul unei sedinte operative desfasurate la MAI.El a mentionat ca in aceeasi sedinta va fi analizat si proiectul de Ordonanta de urgenta care vizeaza acordarea unui stimulent de risc pentru personalul medical care are grija de pacientii cu coronavirus.", a mentionat Orban.Premierul a aratat ca deocamdata nu s-a realizat o evaluare a sumelor totale alocate sistemului de sanatate in lupta cu epidemia."Deocamdata am suplimentat din Fondul de rezerva bugetul Sanatatii, am pus la dispozitia ONAC banii necesari pentru achizitiile legate de stocurile strategice. De asemenea, am suplimentat bugetul Ministerului Sanatatii pentru a putea alimenta directiile de sanatate publica cu banii necesari pentru cheltuielile in centrele de carantina.S-au alocat banii pentru investitii in spitalele din subordinea Ministerului Sanatatii. Inca e greu de facut o evaluare, dar alocam bani cu prioritate, de fiecare data cand este nevoie pentru lupta contra coronavirus", a spus el.Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca a solicitat Executivului sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar medicilor si personalului medical care se ocupa de pacienti infectati cu COVID-19.