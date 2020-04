Orban spune ca guvernul pregateste masuri si pentru companiile mari, cum a procedat in cazul IMM-urilor

Ziare.

"La ora actuala suntem intr-o evaluare a impactului epidemiei asupra diferitelor ramuri economice, de asemenea, suntem intr-o evaluare a resurselor pe care le putem mobiliza, indiferent ca este vorba de resurse interne, de resurse de la bugetul UE, de resurse pe care le putem mobiliza de la finantatori institutionali sau de la creditori din Romania sau de pe plan international.De asemenea, facem o analiza a instrumentelor pe care urmeaza sa le folosim pentru a sustine o relansare economica cat mai rapida, o revenire in activitatea economica pe fiecare domeniu in parte. Sunt masuri pe care le gandim, deja avem cateva certitudini, asteptam si alte decizii de la nivel european pentru a vedea ce instrumente vor fi sustinute de la nivel european in tarile membre ale UE si, in mod clar, avem si noi propriile noastre masuri pe care le gandim", a declarat Ludovic Orban, marti, la TVR 1, intrebat despre masurile conturate a fi cuprinse in pachetul post situatie de urgenta pentru sustinerea economiei.Premierul a mentionat ca la nivel guvernamental au avut loc consultari cu reprezentantii mediului de afaceri in urma carora a fost elaborat un inventar al propunerilor primite."Cand vom finaliza aceasta evaluare, cu siguranta vom anunta pachetul de masuri. Pe de alta parte, cred ca este prematur in momentul de fata sa anuntam pachete de masuri, pentru ca inca nu avem imaginea de ansamblu, inca nu stim cu exactitate care sunt masurile care vor fi sprijinite la nivel european. De asemenea, suntem intr-o evaluare a tipului de masuri pe care le vom folosi pentru sustinerea activitatii economice.Pot sa va spun, cu siguranta, ca asa cum pentru IMM-uri am stabilit un mod de sustinere prin intermediul programului IMM Invest, si anume credite pentru capital de lucru si credite pentru investitii, garantate de stat si cu dobanda subventionata, la felDe asemenea, pregatim pentru IMM-uri, deja avem anumite resurse pe care le putem obtine din finantari europene pentru a sustine anumite investitii in anumite domenii de activitate", a spus Orban.El a adaugat ca, de asemenea, sunt in pregatire masuri de reintrare in activitate a companiilor care au fost afectate, masuri active de reintegrare a persoanelor pentru care astazi Guvernul asigura plata somajului tehnic."De asemenea, avem in vedere o serie de alte posibile masuri active pentru a sprijini ocuparea, pentru a sprijini companiile care vor sa-si reia activitatea sau vor sa se dezvolte. Si, nu in ultimul rand, sustinem un program masiv de investitii publice care sunt derulate, fie de la nivel guvernamental, fie de la nivelul judetelor, localitatilor, astfel incat sa putem sa asiguram un motor de crestere sanatos prin intermediul investitiilor publice in infrastructura de transport, in infrastructura energetica, in infrastructura sanitara, in infrastructura scolara, in infrastructura de comunicatii", a spus Orban.Premierul a mentionat si domeniile cel mai puternic afectate de efectele pandemiei de COVID-19."Cu siguranta, a lovit in sectorul de transport, in special transportul de calatori, a lovit sectorul HORECA, hoteluri, restaurante, cafenele, a lovit sectorul de spectacole, sectorul de cultura - sunt foarte multe zone afectate de criza, unde s-au inchis activitati, unde s-a diminuat foarte mult... Pe de alta parte, apreciez toate companiile care si-au mentinut activitatea", a spus Orban.