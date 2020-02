Orban spune ca luni vom sti noul program de guvernare si noua lista a ministrilor

Ziare.

Orban a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune B1 Tv, ca atat componenta viitorului guvern, cat si programul de guvernare vor fi discutate in sedinta Biroului Politic National al PNL."Vom avea reuniunea Biroului Politic National al PNL la care vom supune dezbaterii lista ministrilor si programul de guvernare reactualizat", a afirmat Orban.Acesta a lasat sa se inteleaga ca viitorii ministri vor fi aceiasi cu cei din c abinetul demis in aceasta saptamana, in urma adoptarii motiunii de cenzura "In ceea ce ma priveste, sunt multumit de activitatea ministrilor", a precizat liderul liberal, care a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze noul Executiv.