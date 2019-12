Populismul pensiilor speciale si bomba alocatiilor. Sustin conditionat pensiile magistratilor

Ziare.

com

Dar exact aceleasi erau argumentele cand, in martie anul acesta, nu mai demult, cu avizul negativ al guvernului, tot pe deficit, PNL a dublat prin amendament la buget alocatiile. Din secunda in care au facut-o pe deficit cu unicul argument ca pentru copii trebuie gasiti bani, in timp ce guvernul spunea ce spun ei acum, trebuiau sa se astepte ca au creat un precedent care poate functiona si impotriva lor.Si pentru ca se simt cu musca pe caciula, liberalii nici macar nu au avut curajul sa asume pozitia corecta, dar impopulara, si nu au votat impotriva, ci s-au abtinut, asa ca legea a trecut fara niciun vot impotriva.Asteapta probabil cu totii ca presedintele Iohannis sa scoata castana refuzand promulgarea, pentru ca domnia sa nu mai are apasari electorale. Dar nimeni nu face vreo diferenta intre Klaus Iohannis si PNL. Asa ca tot liberalii vor deconta electoral refuzul presedintelui de a promulga legea pentru a le salva lor socotelile bugetare. Plus ca probabil si la revotare rezultatul va fi acelasi, doar spectacolul electoral va dura mai mult.Este un cartof fierbinte pentru ca refuzul dublarii alocatiilor va deveni tema electorala si chiar pentru mintile cele mai lucide orice cheltuiala si decizie ulterioara a guvernului va fi privita prin prisma acestui refuz: bine ca pentru asta aveti bani, dar pentru copii n-ati avut.Iar PSD mai pastreaza o sabie deasupra capului guvernului: reducerea TVA la 16%, alt populism al unui liberal prin excelenta populist, Florin Roman, elaborat pe vremea cand PNL nu avea alta grija decat sa amorseze bombe pentru guvernarea pesedista. "Sunt convins ca reducerea de TVA duce la cresterea veniturilor la buget", spunea dl Roman.DarDaca nu vrem sa cadem in capcana populismului, cred ca ar trebui sa plecam de la premisa ca, la fel ca in alte tari, o pensie diferita de sistemul clasic poate fi justificata doar de conditii speciale.In mod cert asa ceva nu exista pentru parlamentari, primari, functionari parlamentari, diplomati. Vad ca sunt tolerate pensiile militarilor, polistitilor si jandarmilor.Inteleg perfect de ce un militar care a fost intr-un teatru de operatiuni trebuie sa aiba pensie speciala. Nici nu cred ca trebuie explicat in ce constau conditiile speciale.Dar nu inteleg de ce un militar care nu a calcat o data in viata la razboi, care si-a facut veacul printr-un birou caldut sau a numarat izmene si ciorapi la intendenta merita pensie speciala.De ce nu le-a dat prin cap? Pentru ca in privinta pensiilor magistratilor exista doua decizii CCR care le face intangibile - nr.20/2000 si nr. 873/2010 Stiu si liberalii acest lucru, initial dna Turcan a si recunoscut. ApoiIn primul rand. Ele exista si in alte tari ca garantie anticoruptie, nu absoluta, desigur, pentru ca vorbim despre oameni, nu despre roboti, dar un salariu mare si faptul ca la finalul carierei ai perspectiva unei vieti fara grija contribuie la securitatea financiara care te face cu mult mai putin expus tentatiilor.Art.6.4 din Carta europeana privind statutul judecatorilor spune caApoi, sa nu uitam casi probabil ca doar medicina presupune un mai mare efort de permanenta invatare.Dincolo de principiul salariilor si pensiilor foarte mari. De exemplu, sistemul de calcul care permite o pensie mai mare decat ultimul salariu nominal prin jocul sporurilor.Sau varsta de pensioare dupa 25 de ani vechime, chiar 20 in noua lege (prevedere prorogata doi ani) care este nejustificat de scazuta. Una este sa oferi un bonus de, sa zicem, 3-5 ani, alta sa accepti pensioarea la 50 de ani daca nu si mai jos.Dupa cum, la fel ca in cazul demnitarilor, cel mai important nu mi se pare cuantumul salariului.Da, eu cred ca un judecator care a reusit sa faca fata presiunii demente din procesul Dragnea si sa-l trimita la puscarie pe cel mai important om din tara merita pensie speciala cu mult mai mult decat un general de birou sau de numarat borcane cu muraturi.DeciUn judecator dupa care avocatul gaseste paginile dosarului lipite (semn pus tocmai pentru a verifica temeinicia studiului pe care s-a bazat hotararea) ar trebui scos din profesie cu salariu si pensie, cu tot.E drept ca e greu sa fii intransigent cu calitatea cat timp multe instante nici hartie pentru imprimanta nu au destula, cat computerele sunt de pe vremea lui Pazvante, cat timp exista chiar Curti de Apel care functioneaza in cate un fost service auto, cat timp criza de personal, mai ales la nivelul grefierilor, este foarte mare, cat timp judecatorii au in birouri, pe care le impart cate trei sau patru, norma de aer mai mica decat detinutii. Vorba unei judecatoare, in curand ar trebui sa invoce si magistratii recursul compensatoriu.Dar dupa ce pui toate acestea la punct, dupa ce faci din Inspectia judiciara acel corp de control corect si riguros, poti sa ai cele mai inalte asteptari din partea magistratilor si sa manifesti, ca stat, toleranta zero la abateri indiferent de natura lor.Asta face un guvern destept. Un guvern populist, provenit dintr-o clasa politica populista si sustinut de un public foarte sensibil la populisme sapa falii in societate ca sa guverneze mai usor. Pana cand si strategia aceasta ajunge la decont, la fel ca povestea alocatiilor.