Raluca Turcan, despre votul pentru noul Guvern Orban: Nu vom vota impotriva, ci nu vom participa la vot

"Nu vom vota impotriva, ci nu vom participa la vot. Pentru investirea unui Guvern trebuie sa se stranga un numar minim de voturi, 233. Asadar, cine voteaza impotriva sau nu voteaza deloc, nu participa la crearea acelei majoritati de votare a unui nou Cabinet.Deci noi vom fi prezenti si nu vom participa la acest vot. Ne vom abtine de la vot. Nu dorim sa intram in cei 233 care trebuie stransi pentru a investi acest Guvern tocmai pentru ca am declarat cat se poate de sincer,", a declarat Raluca Turcan, joi seara, la Digi24.Turcan a subliniat, inca o data, ca liberalii isi doresc o respingere a noului Guvern."In momentul in care am decis sa intram in procedura de alegeri anticipate, Guvernul propus trebuie sa fie respins de doua ori in Parlament. Asadar, votul pe care ni-l dorim in Parlament este acela de respingere a actualului Guvern, in conditiile in care in acest momentEvident ca momentul din Parlament dorim sa il folosim ca un moment de bilant in primul rand si de prezentare a prioritatilor pe care le putem urmari si atinge si pe termen scurt si pe termen mediu", a mai declarat Raluca Turcan.Premierul Ludovic Orban a transmis joi ministrilor ca nu trebuie sa le pese de votul efectiv din comisiile parlamentare, de saptamana viitoare, spunandu-le acestora sa trebuie sa fie mandri de ceea ce au facut in cele trei luni de guvernare.El a mai afirmat ca trebuie pusi la punct "obraznicii" care au "facut praf bugetul" sau au distrus imaginea Romaniei si care acum incearca sa le dea lectii. "Nu ne judeca pe noi parlamentarii nascuti din pixul lui Dragnea", a afirmat premierul.