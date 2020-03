Pana si PSD voteaza Guvernul. PNL e absent, Orban cere, pe mail, investitura. Tariceanu il compara pe Iohannis cu Putin

"Le trecem noi Guvernul, cu forta"

Ciolacu anunta ca PSD voteaza Guvernul Orban

ALDE, vot impotriva

Orban cere sa ii fie votat Guvernul, dar liberalii sunt absenti

PMP, UDMR si USR au anuntat ca voteaza guvernul, pentru ca situatia creata de coronavirus necesita un Executiv cu capacitate deplina. Ba chiar si PSD a anuntat, prin vocea lui Marcel Ciolacu, ca voteaza Guvernul Ludovic Orban. Surpriza insa vine chiar de la PNL, care e total absent. Doar 4 ministri s-au prezentat fizic la audieri si, din informatiile de pana la ora publicarii articolului, un singur senator s-a prezentat la vot. In schimb, din izolare de la Vila Lac 1, Ludovic Orban si-a transmis prin email discrsul in care cere investitura.Situatia la PNL e motivata de faptul ca, dupa ce senatorul Vergil Chitac a fost depistat pozitiv cu coronavirus, conducerea partidului, senatorii liberali si mare parte din Guvern s-a autoizolat. Ramane de vazut daca macar din randul deputatilor prezenta va fi mai ridicata.Pentru a putea fi investit Guvernul sunt necesare 233 de voturi. Ramane de vazut daca va fi intrunit cvorumul, avand in vedere ca parlamentarii nu prea se inghesuie la vot.Parlamentarii UDMR au anuntat ca vor vota Guvernul Orban."Vom fi doar 10-12 parlamentari ai UDMR, unii care am ramas in Bucuresti, altii care vor veni din judetele din Secuime care sunt mai aproape. Din pacate, nu s-a schimbat nimic intr-o luna de zile de cand a picat Guvernul Orban, fiindca ne-am intors exact unde eram inainte de motiunea de cenzura. Acelasi Guvern care a picat, cu acelasi program de guvernare, cu aceeasi ministri, unii cu avize negative altii cu avize pozitive, unii care ar fi trebuit sa fie schimbati, altii care au facut treaba.Responsabilitatea este in totalitate la PNL si la presedintele Iohannis. In aceste momente este important sa fie un Guvern investit cu atributii depline, nu interimar, de aceea parlamentarii UDMR vor pune in paranteze toate celelalte argumente, si vom spune da la votul de investitura, sa mearga sa faca treaba", a spus Kelemen, pentru Mediafax.Acelasi este cazul si pentru cei de la PMP, Eugen Tomac facand apel la colegi sa vina in Parlament, indiferent de riscul la care se expun, deoarece Romania trece printr-o criza si are nevoie de un guvern functional.Cei de la USR au fost prezenti in numar mare si la audieri, si la vot, ei fiind si cei care au transmis live pentru presa care nu a avut acces in Parlament.USR-istii au putut fi auziti in timp ce discutau pe holul Parlamentului despre absenta liberalilor de la audierile din comisii: "Lasa ca le trecem noi guvernul cu forta".Cum nu a mai existat o dezbatere in plen, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si-a scris discursul pe Facebook, in care anunta ca social-democratii voteaza Guvernul Orban."In conditii normale, daca nu ar fi existat aceasta epidemie, cu totii am fi votat impotriva acestui guvern al PNL. Dar nu traim vremuri normale! (...) Astazi Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline. Va fi acesta in masura sa gestioneze problemele cu care ne confruntam acum? Greu de raspuns... Dar institutiile statului si specialistii care se lupta cu epidemia au nevoie de stabilitate si masuri rapide.Stiu! PNL si Iohannis nu merita acest vot! Dar romanii merita un stat functional care sa poata reactiona rapid la pandemie. Sanatatea si siguranta romanilor merita votul nostru!Doar romanii!Pentru acesti oameni care stau in carantina, speriati de ceea ce ii asteapta, pentru medicii si asistentele care sunt in prima linie a luptei cu virusul, pentru romanii care cer de la noi responsabilitate, pentru romanii care ne cer sa lasam politica in spate, pentru toti acestia, Trebuie sa votam! De maine ne intoarcem si facem opozitie TOTALA! Le-am dat o sansa sa faca bine pentru oameni. Orice greseala o vor PLATI!", a scris Ciolacu pe Facebook.De la PNL a fost vazuta cand a votat doar senatoarea liberala Iulia Scantei. Suparata pe useristii care filmau, ea a inchis usa salii in care se vota, astfel ca nici in cazul sau nu putem fi siguri de cum a votat.Si Tariceanu si-a postat discursul pe care l-ar fi sustinut in plen pe Facebook. El anunta ca ALDE nu voteaza Guvernul si-l compara pe Iohannis cu Putin."Un dicton latin spune 'errare humanun est, perseverare diabolicum'. Presedintele vrea sa ne faca complici la suspendarea democratiei in Romania. Dar nicio criza nu justifica acest lucru. Sa fim clari! Am ajuns aici pentru ca domnul Iohannis vrea sa aiba tot: guvernul lui, procurorii lui, judecatorii lui, generalii lui, justitia lui. Mai avea nevoie de Parlamentul lui.Atrag atentia ca ne indreptam vertiginos catre monopolizarea puterii de catre un singur om. Democratie a la Putin, asta suntem! Nu institutii solide, nu separatia puterilor in stat, nu echilibrul si controlul reciproc al puterilor in stat.De fapt, vedem ca nu este ceea ce am visat frumos la inceputul anilor 90 si de aceea ALDE refuza sa consimta la acest aranjament jenant, si refuzam sa suspendam Constitutia doar ca Ludovic Orban sa aiba un loc de munca! Refuzam sa fim complici la instalarea dictaturii Iohannis!", scrie Tariceanu.In schimb, premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 1, si-a transmis pe mail discursul.El cere tuturor institutiilor sa isi faca treaba si parlamentarilor sa ii voteze Guvernul, insa nu mentioneaza nimic despre faptul ca liberalii nu sunt prezenti la vot."Fac un apel, si cu aceasta ocazie, la implicarea tuturor, institutii publice, centrale si locale, societati comerciale si organizatii neguvernamentale, cetateni de toate varstele, sa demonstram cu totii ca suntem o tara de oameni responsabili, uniti in lupta cu o amenintare noua si necunoscuta", spune Orban.