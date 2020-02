Un deputat USR contesta "jocul PNL": Vor si blat cu PSD, si onoarea salvata in comisii, si Guvernul respins in plen

Ziare.

"Astazi este despre jocul PNL. Pentru ca toti vrem anticipate, trebuie sa votam impotriva Guvernului Orban 2 in plen. PNL se supara totusi daca in comisie votam impotriva ministrilor. Adica vrea sa votam 'pentru' in comisie, chiar daca in plen trebuie vot impotriva.Adica, pentru a salva onoarea PNL, sa votam 'pentru' in comisie, ca sa dea bine in plen cand va trebui sa respingem Guvernul, dar care sa fi fost votat in comisii. Adica si blat cu PSD, sacrificand alegeri in doua tururi, si cu onoarea salvata - sa treaca propunerile de ministri in comisie, si cu Guvernul respins, doar in plen, ca sa avem anticipate", a scris deputatul USR pe Facebook.El a adaugat ca PSD si USR "sunt invitati sa voteze impotriva Guvernului PNL, dar doar acolo unde da bine pentru calupul de ministri PNL, nu ca erodare personala" a propunerilor individuale in comisii."Eu voi audia ministrul Culturii si pe cel al Fondurilor Europene. Impartasesc cu voi planul meu: ii intreb inainte ce le prieste mai bine. Vot negativ in comisie ca sa fie coerent cu votul negativ din plen sau vot pozitiv ca sa plece cu fruntea sus la respingerea din plen, ca sa declansam anticipate", a mentionat Bulai.