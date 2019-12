30 de ani de la Revolutie Orban: Numai vinovatii vor uitarea acestor crime. Iohannis: Trebuie adusi in fata justitiei!

Ziare.

com

Premierul Ludovic Orban a spus ca este "modesta" contributie a Guvernului la rememorarea acelor evenimente care au dus la caderea comunismului. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca "eroii au transformat un vis in realitate", murind pentru libertatea pe care nu au apucat sa traiasca.Evenimentul a debutat, la 12.30, cu intonarea Imnului National dupa care s-a pastrat un moment de reculegere in memoria eroilor Revolutiei.Premierul Ludovic Orban a spus ca, prin acest eveniment, "Guvernul incearca sa aduca o modesta contributie la marcarea celui mai eroic moment"."Aceste figuri, aceste gesturi, amintirea acelor fluvii umane care au asaltat institutiile corupte ale statului totalitar ne vorbesc fara tagada de adevaratul spirit din decembrie 1989. Acest spirit este unul revolutionar, oricate umbre ar incerca sa arunce asupra sa manipulatorii si profitorii politici care s-au grabit sa deturneze elanul revolutionar, sa-l discrediteze si sa foloseasca in scopuri proprii. Cei care au trait Revolutia romana stiu ce au trait, ce au gandit, de ce au iesit pe strazi, de ce si-au riscat viata zi si noapte in fata gloantelor. Pe ei trebuie sa ii punem in panteonul national. Vocilor care cer sa intoarcem spatele adevarului Revolutiei le raspund raspicat:. Romania vrea sa ramana de partea adevarului si a dreptatii, vrea onoreze eroii Revolutiei si dorim sa le face dreptate eroilor", a declarat Ludovic Orban"In aceste zile, am vazut ca amintirea Revolutiei a ramas vie si in memoria Europei care cere alaturi de noi adevar si dreptate", a mai spus Orban.Si presedintele Klaus Iohannis s-a adresat participantilor."Suntem aici pentru a marca acea zi din istorie cand eroii au transformat un vis in realitate. Suntem aici sa deplangem impreuna pierderea fiilor si fiicelor natiunii care nu au cunoscut libertatea, dar au murit pentru ea. Suntem aici pentru ca avem datoria sa rememoram izbanda unei generatii pe care s-a cladit Romania europeana, astfel incat noi sa putem trai astazi liberi si teferi intre hotarele tarii noastre. Aerul cald de afara aduce cu aerul libertatii respirat acum 30 de ani. In preajma acestui loc, aerul din 1989 era insa intesat de fum si de strigatele oamenilor, strabatut de vajaitul gloantelor si de urletul masinilor de lupta.In timp ce in jurul nostru Cortina de Fier se ridica, lasand oamenilor din Polonia, Ungaria, Germania Democratica, Cehoslovacia si Bulgaria sansa de a fi liberi, jugul opresiunii comuniste din Romania sfida realitatea cu pretul unor crime coplesitoare. Dupa sase zile de lupte sangeroase la Timisoara si in alte locuri, miracolul s-a savarsit la Bucuresti. Luptand impotriva tiraniei, romanii s-au eliberat printr-o revolta anticomunista de proportii", a spus Klaus Iohannis."Azi, la 30 de ani distanta, ma inclin cu recunostinta si profund respect, in numele statului roman, in memoria eroilor si martirilor nostri care au pierit doborati de bastoane, secerati de gloante, striviti de TAB-uri, ucisi de cumplita ura dezlantuita a unui regim criminal. Gasesc, asadar, foarte potrivit acest cadru - locul simbolic incarcat de amintiri al imprejurimilor Ateneului Roman si chipurile iubitoare de libertate din aceste fotografii- pentru a sublinia ca cel mai bun antidot impotriva uitarii este evocarea faptelor si, acum ca si intotdeauna, protejarea si ingrijirea memoriei eroilor nostri. Fac astfel un apel catre toti romanii, cu ocazia marcarii Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, sa vorbim clar si raspicat despre Revolutia din Decembrie 1989.Revolutia anticomunista a existat, la fel cum si regimul comunist a mutilat destinul acestei tari! Sa lasam adevarul sa iasa la lumina si sa nu il ocolim! De o parte a fost iubirea de tara, aparata de eroii si martirii nostri, iar de cealalta parte au fost ura si tirania in mainile unui dictator si ale acolitilor sai. Doar asumand cu claritate ce a fost bun, dar si ce a fost rau, vom putem construi o tara dreapta. Am spus deseori ca vrem sa stim adevarul despre Decembrie 1989, vrem ca vinovatii sa fie adusi in fata justitiei. Vrem dreptate! Societatea noastra are nevoie sa se vindece, pentru ca Romania normala, sigura, prospera si predictibila are nevoie de adevar! Generatiile viitoare au nevoie de acest act de dreptate, pentru ca doar din dreptate rasare spiritul liber. Pana cand Justitia isi va implini insa aceasta datorie istorica, gasesc extrem de potrivite cuvintele doamnei Ana Blandiana: << Atunci cand justitia nu reuseste sa fie o forma de memorie, memoria singura poate sa fie o forma de justitie >> ", a mai spus seful statului.Apoi, Iohannis a citat si din Doina Cornea.Evenimentul are tematica "30 de ani de libertate" si consta in vernisajul unei expozitii foto-documentare, dedicata eroilor Revolutiei Romane din 1989, urmat de un concert vocal-simfonic Requiem de Mozart , sustinut de Orchestra si Corul Filarmonicii "George Enescu".La eveniment au fost invitati sa participe reprezentanti ai asociatiilor de revolutionari, ai institutiilor publice, societatii civile, mediului de afaceri, personalitati din domeniile culturii, sportului, parlamentari si europarlamentari, membri ai misiunilor diplomatice acreditate la Bucuresti, reprezentanti ai cultelor religioase, membri ai Guvernului.Tot duminica, 22 decembrie, in jurul orei 18.30, in memoria martirilor Revolutiei Romane, va fi realizata o proiectie de imagini pe cladirea sediului Ministerului Afacerilor Interne, din Piata Revolutiei.