Iohannis: Si data viitoare tot pe Ludovic Orban il voi propune premier

Intrebat de jurnalisti cum se pot declansa alegerile anticipate pe care a spus ca si le doreste, cata vreme Ludovic Orban nu da semne ca ar intentiona sa demisioneze, Klaus Iohannis a raspuns: "In aceasta saptamana avem o sesiune extraordinara a Parlamentului.".De asemenea, intrebat ce despre motiunea de cenzura anuntata de PSD, presedintele Iohannis a dat de inteles ca nu crede in acest demers."Asta vom vedea.o auzim de cand a anuntat guvernul ca doreste sa isi angajeze raspunderea. Vedem practic", a comentat presedintele.In context, Klaus Iohannis a dat asigurari ca Ludovic Orban are in continuare sustinerea lui si va fi desemnat premier si in cazul in care Cabinetul sau pica."Ma intrebati de fiecare data. Da.. Fiti asigurat ca intotdeauna exista un plan B", le-a mai spus Klaus Iohannis jurnalistilor prezenti la Cotroceni.