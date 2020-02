Orban ii ia apararea lui Iohannis: Si Kovesi a primit aviz negativ de la CSM

Ziare.

"Am sa va dau un singur exemplu, doamna Laura Codruta Kovesi a primit aviz negativ si atunci cand a fost propusa procuror general si cand a fost propusa la primul aviz procuror sef DNA. Este o procedura. Avizul CSM a fost acordat. CSM este practic institutia, conform Constiutiei, care este implicata in aceasta procedura", a spus, joi, prim-ministrul.El a apreciat ca propunerile facute de Catalin Predoiu sunt "corecte" si "rezultatul unui proces de selectie obiectiv, unde nu a existat niciun partizanat"."Oricine a vrut sa candideze a putut sa candideze, selectia s-a facut pe baza unor criterii obiective, iar numirea lor in functie pune capat unor interimate prelungite care au afectat negativ functionarea institutiilor din cadrul Ministerului Public.Am incredere ca cei numiti, desi nu am fost implicat in niciun fel in aceasta procedura, isi vor face treaba", a mai spus seful liberalilor.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele prin care sunt numiti in functie sefii de la Parchetul General, DNA si DIICOT, in ciuda faptului ca CSM a dat aviz negativ pentru doua dintre propunerile ministrului Predoiu.Administratia Prezidentiala a informat printr-un comunicat de presa ca seful statului a semnat decretele pentru numirea:- in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a doamnei, pe o perioada de 3 ani;- in functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie a domnului, pe o perioada de 3 ani;- in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a doamnei, pe o perioada de 3 ani.Presedintele a acceptat astfel toate propunerile ministrului de Justitie, Catalin Predoiu, in ciuda faptului ca doua dintre ele, Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu, au fost avizate negativ de Sectia pentru procurori a CSM Mai mult decat atat, sectia a motivat dur avizul negativ dat.Precizam ca presedintele USR, Dan Barna, a criticat faptul ca presedintele Klaus Iohannis a semnat aceste decrete.