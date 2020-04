Orban sustine ca se intelege excelent cu Iohannis. Cum a fost cu protocolul BOR

Ziare.

"Relatia dintre presedinte si premier este o relatie de colaborare foarte apropiata. Urmariti cat de des interactionam, cat de des luam decizii impreuna si cred ca asta e si necesar pentru Romania: ca presedintele, Guvernul, in general, autoritatile sa actioneze coerent, sa actioneze ca o echipa, sa ia decizii care sa produca cele mai bune efecte pentru economie si pentru societate", a spus Ludovic Orban, luni seara, la Digi24.Prim-ministrul a raspuns la o intrebare legata de relatia pe care o are cu seful statului, in contextul situatiei create in preajma Pastelui, cand presedintele Klaus Iohannis a solicitat modificarea acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne si Biserica Ortodoxa Romana."Acel acord a aratat relatia foarte buna dintre presedinte si premier, pentru ca, in urma discutiilor pe care le-am avut la Palatul Cotroceni, a aparut modificarea care s-a produs si o forma care a respectat cu rigurozitate contextul ordonantelor militare si nevoile de reducere a riscului de transmitere a infectiilor si o forma care a generat, practic, o sarbatoare a Pastelui care s-a desfasurat in cele mai bune conditii", a precizat Orban.El a adaugat ca prima forma a acordului cu BOR nu a fost cunoscuta in integralitate nici de catre presedinte si nici de el si ca in urma discutiilor s-a revenit asupra acesteia."Prima forma a protocolului nu a fost cunoscuta in integralitate nici de presedinte, nici de mine. Sigur ca am discutat cu ministrul de Interne. Noi am urmarit, evident, toate reactiile, toate pozitionarile, am mai consultat o data toti specialistii in domeniul respectiv si am revenit asupra primei forme si, repet, sfanta sarbatoare a Invierii Domnului s-a desfasurat dupa o intelegere, un protocol care a asigurat cele mai bune conditii", a mai aratat Ludovic Orban.