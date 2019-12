Orban il trimite pe ministrul Transporturilor sa faca vizite inopinate pe santierele autostrazilor si critica dur companiile Pizzarotti si Actor

Ziare.

"Domnule ministru, vreau sa va fac o sugestie. Faceti niste vizite inopinate, inclusiv pe santierele pe care se lucreaza, pe tronsoanele de autostrada. Si mai mult decat atat, incercati sa obtineti informatii privind adevaratele motive ale blocajelor din cat mai multe surse", a spus Orban, in sedinta de Guvern.Premierul i-a sugerat ministrului Bode si unele tronsoane pe care sa le viziteze."Eu pot sa va dau exemplu, sa va duceti, asa, intr-o prima faza pe trei tronsoane: Chetan - Campia Turzii. Interesant de aflat cum de nu s-a obtinut acordul de mediu, cum de nu s-a facut descarcarea arheologica in aproape doi ani de zile de la semnarea contractelor. Va recomand sa va duceti pe cele doua tronsoane in curs de lucru, pe Sebes - Turda, tronsonul I si tronsonul II, iar presupunand ca de acum antreprenorii generali trateaza lucrarile intr-un mod inacceptabil.Si faceti astfel de deplasari pentru ca sa nu isi imagineze ca daca au semnat niste contracte care si asa sunt intarziate, aveau termen de finalizare 2017, o sa isi permita sa trateze cu bataie de joc statul roman si Guvernul, in conditiile in care toate platile pe care le-au solicitat in baza situatiilor de lucrari avizate, sunt la zi", a mai spus premierul.Ludovic Orban a spus ministrului sa se asigure ca antreprenorul isi plateste subcontractorii."Va mai sugerez inca o chestiune, conditionati-le plata cu plata facuta de antreprenorul general catre furnizor si catre subcontractor.Chestiunea asta trebuie tratata cu maxima exigenta.care exista pana acuma si tratarea subiectiva a contractelor trebuie sa inceteze. Iar aici va trebui sa luati inclusiv masuri de schimbare a managementului", a mai precizat Ludovic Orban.Ministrul Bode a subliniat si el ca antreprenorii nu isi platesc subcontractorii si a sugerat un model polonez."Am vazut in Polonia, de exemplu, acolo unde ai un contract, tu, antreprenor, cu subcontractor, daca nu platesti in termenul stabilit prin contract, subcontractorul vine la decont cu factura catre beneficiar. Beneficiarul ii plateste direct subcontractorului, urmand sa debiteze din suma pe care trebuie sa o primeasca antreprenorul general. Poate ne gandim sa implementam acest mod de lucru pentru ca este inadmisibil sa ai toate platile la zi. Am convocat in luna decembrie toti antreprenorii, marii antrepreneri, si pe feroviar, si pe rutier, la Minister. Unul nu s-a plans ca n-ar avea platile la zi", a spus Bode.Orban a adaugat ca "blocajele sunt generate in proportie de 75-80 la suta de faptul ca institutii publice nu isi indeplinesc obligatiile si prin faptul ca managerii de proiect lasa lucrurile sa curga de la sine si asteapta sa mearga toate in ritm de melc.