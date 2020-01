Amnezia lui Ludovic Orban

Ziare.

La sedinta de luni, spun surse din PNL, Victor Orban le-a prezentat fruntasilor liberali o lunga liste de motive pentru care ele nu sunt o solutie de dorit dupa care a fost luata decizia constituirii unei comisii care sa analizeze oportunitatea acestora. Vorba aceea, daca vrei sa ingropi ceva, faci o comisie.A fost o ocazie cu care dl Orban ar fi tinut sa precizeze, spun aceleasi surse, ca alegerile prezidentiale au fost un mare succes, dar unul care face parte dintr-un sir de succese ale PNL. De ce cred ca nu vrea Ludovic Orban anticipate, am mai spus . Pe scurt, pentru ca indiferent de vorbe nu exista garantii ca aventura nu se va sfarsi intr-un mod in care sa-l lase fara functia actuala, cu atat mai mult cu cat calea cea mai probabila pentru a declansa criza ar fi demisia premierului, ceea ce ar face insa ca acesta sa nu poata ramane interimar pana in momentul investirii unui nou guvern.In plus, va avea de ales intre a juca rolul premierului de sacrificiu care merge pentru a fi respins la vot sau a risca si un alt premier desemnat de sacrificiu sa fie investit la al doilea vot. Un risc deloc de neglijat.Si tocmai pentru ca pare a avea in mod serios in plan anticipatele, Ludovic Orban lucreaza la intarirea majoritatii parlamentare care sa-l ajute sa evite capcanele pe care le planteaza PSD.Dar calea aleasa pentru aceasta consolidare este una traditionala in politica romaneasca si nu are cum sa produca decat aceleasi efecte ca de fiecare data, efecte care ne-au adus in fundatura actuala., cand motiunea de cenzura impotriva Guvernului Ungureanu a trecut in uuma unei racolari masive de parlamentari de catre PSD si PNL, Ludovic Orban era nemultumit:. Iar cand pretul racolarii a fost platit, dl Orban a criticat din nou:, presedintele PNL Ludovic Orban anunta ca liberalii intentioneaza sa initieze un proiect legislativ care sa interzica traseismul politic. Parlamentarul care ar pleca din partidul pe listele caruia a fost ales urma sa-si piarda mandatul., acuza atunci dl Orban., presedintele PNL Ludovic Orban spunea ca la referendumul pentru familia traditionala ar trebui adaugate si alte teme:, dl Orban anunta ca PNL nu primeste pe nimeni din PSD si ALDE, pentru caDupa ce a ajuns premier, dl Orban pare sa fi fost lovit de amenzie, pentru ca PNL se umple de traseisti. Dupa motiune, primii primiti au venit fix de la PSD, adica Elena Haratau si Mihaita Gaina.In noul an, usa din Modrogan s-a dat de perete si peste prag au intrat triumfatori oameni ajunsi chiar si la al 7-lea salt traseist, trecuti toti macar prin unul dintre cele doua partide blamate de Ludovic Orban:Daniel Constantin - Partidul Conservator, ALDE, Pro RomaniaSorin Cimpeanu - ALDE, Pro RomaniaMircea Banias - PNL, PDL, din nou PNL, PC, ALDE, Pro RomaniaDamian Florea - FSN, PSD, PUR, PC, ALDE, din nou PSD, Pro RomaniaLiviu Ioan Balint - PMP, PSD, Pro RomaniaDnii Constantin si Cimpeanu au capatat chiar functii in conducerea centrala a PNL. Eu nu discut aici despre persoane, cum face dl Orban, pentru ca nu exista traseism bun si traseism rau.Daca l-am blamat ca fenomen negativ, trecutul de tip Damian Florea sau Mircea Banias nu poate fi sters printr-un vot convenabil intr-un moment fie el si cheie. Daca iti anulezi astfel propriile pozitii repetat formulate, nu poti pretinde mai apoi incredere pentru ceea ce afirmi.Pe de alta parte,Oastea de stransura functioneaza cat timp ii satisfaci interesele si este gata sa te paraseasca atunci cand altcineva ofera mai mult. Sau ce altceva credeti ca te poate plimba prin cate 6 partide?Ce poate oferi PNL? In principiu, doua categorii de avantaje: functii si locuri pe liste. Exista informatii ca C.P. Tariceanu a schimbat tabara in schimbul promisiunii unei fuziuni care sa aduca locuri eligibile pentru vreo 20 dintre apropiatii sai.Iar daca PNL se gandeste ca poate veni in toamna cu liste impanate de traseisti racolati in numele stabilitatii de acum si electoratul le va inghiti cu sau fara icnete de greata pentru ca, nu-i asa, oricum PSD e mai rau, s-ar putea ca procentul de 45% sa se faca tandari.printr-un articol al legii bugetului, ceea ce din start mi se pare o aberatie. Fara dezbatere, fara transparenta, pe un amendament strecurat de Victor Ponta in ajun de Craciun.IarDoar in 2020, subventia va fi alocata nu numai partidelor trecute prin alergeri si in functie de scorul obtinut in alegeri, ci tuturor partidelor cu parlamentari, proportional cu numarul de deputati si senatori pe care il au in prima zi a anului.De la distanta cel mai avantajat este Pro Romania, care va lua bani nu numai fara sa fi participat la alegeri, ci si pentru parlamentari care nu mai sunt practic in Pro Romania, inclusiv cei primiti de PNL si cei intorsi in PSD. Deci o mica "spaga" pentru bunavointa la vot.Dar cine anume beneficiaza conteaza cu mult mai putin, conteaza stimularea traseismului si incalcarea principiului pe care Ludovic Orban l-a formulat corect inainte de a deveni premier.Traseismul este greu de oprit prin lege cat timp exista prevederea constitutionala care interzice mandatul imperativ. Problema este insa una de igiena a fiecarui partid si arata cat de corect si pricipial este fiecare, in frunte cu liderii, dar si cat de mult inteleg politicienii din lectiile trecutului si de ce le tot repeta.