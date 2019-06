Ludovic Orban, mesaj de sustinere pentru Maia Sandu si Andrei Nastase

Context

"Sunt alaturi de Andrei Nastase si Maia Sandu in dificila batalie pe care o duc in Republica Moldova. ACUM reprezinta forta politica ce poate asigura revenirea la democratie. Ei sunt singurii care pot sa readuca in serviciul cetateanului institutiile unui stat capturat.Echipa condusa de Maia si Andrei reprezinta garantia readucerii Republicii Moldova pe drumul integrarii in Uniunea Europeana, unicul drum care poate oferi cetatenilor basarabeni sansa libertatii, demnitatii si prosperitatii", a scris Ludovic Orban pe contul de Facebook.Criza din Republica Moldova ia amploare si deocamdata nu se prefigureaza solutiile pentru rezolvarea ei. Luni au fost sedinte de guvern paralele, decizii luate in Parlament, dupa care a fost publicat prin care Legislatovul era "dizolvat", demiteri, declaratii despre asasinate si institutii pazite de mascati.Noul Guvern a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul. In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.Cele doua Executive au avut azi sedinte in paralel. Maia Sandu a decis demiterea sefului Politiei, care anuntase ca refuza sa ii recunoasca legitimitatea. Si alte demiteri au fost propuse. In acelasi timp, Pavel Filip i-a convocat pe toti sefii de institutii pentru a le da el ordine. Nu in ultimul rand, partidul lui Vlad Plahotniuc a anuntat ca initiaza o campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea lui Igor Dodon, acuzandu-l de "tradare de patrie".Forurile europene si internationale urmaresc cu ingrijorare evenimentele, iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului. In acelasi timp, societatea civila cere demisia judecatorilor din Curtea Constitutionala si revenirea asupra deciziilor CCR care au aruncat scena politica in aer.Insa, in timp ce UE si Rusia au declarat ca recunosc oficial Guvernul Maia Sandu, Romania, prin vocea ministrului de Externe Teodor Melescanu, a spus ca nu o va face.