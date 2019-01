Orban acuza Guvernul ca a adoptat OUG Teodorovici pentru a acoperi gaurile bugetare

Ziare.

"Perfidia si cinismul guvernului PSD-ALDE sunt ilustrate fidel de OUG 114, adoptata fara dezbatere publica, fara studii de impact, fara consultarea actorilor economici si sociali afectati, CU INCALCAREA FLAGRANTA A CONSTITUTIEI SI A LEGILOR. Ce urmareste de fapt guvernul? Un singur lucru: sa mai stoarca niste bani pentru acoperirea gaurilor bugetare provocate de cheltuielile nesabuite. Cum vand ordonanta catre public? Mintind ca vor sa reduca factura la gaz si energie electrica prin plafonarea preturilor la producatori.In realitate, efectul ordonantei va fi contrar declaratiilor publice. Preturile la gaz si energie electrica vor CRESTE, pentru ca ordonanta instituie o taxa de 2% oe cifra de afaceri pentru producatori, transportatori, distribuitori, traderi, furnizori. Cum sa scada pretul daca tu, guvern, obligi toate companiile sa plateasca aceasta taxa?", a scris Ludovic Orban, sambata, pe Facebook.Liderul liberal a adaugat ca PSD minte cand spune ca prin "taxa pe lacomie" incearca sa lupte cu bancile care ar face "bani pe spinarea poporului" si ca de fapt aceasta masura prevazuta in ordonanta de urgenta adoptata de Guvern va impiedica bancile sa faca profit."O alta mare minciuna publica este taxa pe activele bancilor. Pentru public, guvernul vinde imaginea ca se "lupta cu bancile lacome, care fac bani pe spinarea poporului". Ce se va intampla in realitate? Nicio banca nu va mai putea face profit ca urmare a introducerii taxei si, fie isi vor face bagajele, fie vor mari dobanzile si comisioanele pentru a ramane profitabile. Cine va pierde? Tot cetateanul roman si firmele romanesti, care vor plati dobanzi mai mari sau o sa aiba un acces mult mai dificil la credite. Si, nu in ultimul rand, guvernul care se imprumuta masiv de la banci. Adica tot cetateanul, pentru ca creditele luate de guvern le platim tot noi, prin intermediul taxelor si impozitelor", a explicat Orban.Acesta vorbeste si despre masurile luate de Executiv, prin acest act normativ, cu privire la Pilonul II de pensii, precizand ca PSD-ALDE vrea "sa puna mana pe cele peste 11 miliarde de euro" depuse de romani in conturile private."Propaganda mincinoasa a PSD-ALDE mai ataca populist si pe administratorii fondurilor de pensii private din pilonul 2. Sub aparenta luptei cu acestia, ei urmaresc un singur scop: sa puna mana pe cele peste 11 miliarde de EURO aflati in conturile private ale deponentilor, pentru a putea folosi banii acestora in iluzoriile parteneriate public-privat initiate de guvernanti si pentru a readuce cat mai multi contribuabili la pilonul 1 de pensii, ca sa faca rost de bani pentru pensiile aflate in plata. Cine va pierde pana la urma? Fiecare dintre cei peste 5 milioane de contribuabili la pilonul 2, care risca sa ramana fara pensie suplimentara in momentul in care vor ajunge la pensie", a conchis presedintele PNL. Liberalii au solicitat, vineri, Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) referitor la ordonanta de urgenta adoptata de Guvern care prevede introducerea unor masuri fiscale, printre care si "taxa pe lacomie" pentru banci.Guvernul a adoptat, pe 21 decembrie, ordonanta de urgenta privind masurile fiscale. In prima zi din 2019 au intrat in vigoare noile masuri fiscale din ordonanta de urgenta a Executivului.- taxa pe activele financiare ale bancilor, care este de 0,1% pentru un ROBOR intre 2% si 2,5%, de 0,2% pentru 2,51%-3%, de 0,3% pentru 3,01%-3,5%, de 0,4% pentru 3,51%-4%.- plafonarea pretului la gaze pentru consumatorii casnici la 68 de lei, pretul de cost si pretul de inmagazinare, pentru o perioada de trei ani.- in domeniul comunicatii, actul normativ introduce un nivel minim privind vanzarea licentelor 3G, 4G si 5G si o taxa de 3% din cifra de afaceri a operatorilor telecom, care va fi platita de ANCOM.- taxa pe viciu in domeniul jocurilor de noroc a fost stabilita la 2% pe cifra de afaceri.- in cazul Pilonului II de pensii, comisionul de administrare a fost scazut de la 2,5% la 1%, din care fondul de administrare primeste 0,5% si Casa Nationala de Sanatate 0,5%.- cei care contribuie la Pilonul II de pensii se vor putea retrage, daca au contribuit cel putin cinci ani la acesta si vor putea ramane doar la Pilonul I. Valoarea contributiilor nu va fi transferata.- este prevazut un program privind constructia a 1.000 de gradinite cu program sportiv, prin parteneriat public-privat, pentru care se vor putea accesa ajutoare de stat de pana la 500.000 de euro pentru fiecare unitate.- infiintarea unui fond privind dezvoltarea a 31 de statiuni balneare, care are un buget de 310 milioane de lei pentru anul viitor.- infiintarea fondului de dezvoltare si investitii cu un buget de 10 miliarde de euro, prin care se vor putea finanta proiecte in domenii precum sanatate educatie, dezvoltare locala si infrastructura.- majorarea, de la 1 septembrie, a punctului de pensie si a pensiei minime astfel: punctul de pensie va creste de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, iar pensia minima de la 640 de lei la 704 lei.- devansarea aplicarii cresterilor salariale pentru cadrele didactice din anul 2022, de la 1 septembrie 2020.