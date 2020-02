Orban anunta 3 posibile date pentru anticipate. Cu cine ar vrea sa guverneze dupa

Ziare.

"Cei mai apropiati parteneri au fost USR si PMP, asta este adevarul (...). Stand in Opozitie, ne-am armonizat multe dintre punctele de vedere in diferitele pozitionari. Evident, nu toate punctele de vedere. Dar s-a creat o anumite unitate, sa spunem, in actiunea de Opozitie", a spus Orban la TVR1, intrebat daca dupa anticipate guvernarea va fi in triumviratul PNL-Alianta USR PLUS-PMP.Ludovic Orban a adaugat ca, la nivel local, pot fi facute si aliante electorale, daca asa vor decide organizatiile din teritoriu, dar el personal nu sustine o astfel de idee."Noi facem sondaje de opinie in fiecare localitate si in fiecare judet, pentru ca avem doi, trei candidati pe care ii masuram. Evident, noi vrem sa vedem si agenda populatiei, care sunt prioritatile din perspectiva populatiei si ne desemnam candidatii de primar in urma acestei cercetari sociologice.Asta nu inseamna, de exemplu, ca daca s-ar putea intr-o localitate sa fie mai bine sa se mearga intr-o anumita formula eu n-as sustine. E o situatie care se va decide in fiecare organizatie locala", a afirmat Orban.Acesta a mai spus ca el crede ca se va ajunge la alegeri anticipate si a avansat ca posibile date 14, 21 sau 28 iunie.