Orban are un plan secret, daca PSD incurca anticipatele: Avem ac de cojocul lor

"Avem ac de cojocul lor si pentru aceasta eventualitate. Dar nu va pot spune acum, veti afla", a aratat liderul PNL, intr-o declaratie de presa sustinuta sambata la Palatul Parlamentului.In ce priveste ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor parlamentare inainte de termen, el s-a declarat convins ca"Nu cred ca PSD isi poate permite, dupa ce le-a facut romanilor din diaspora - si in alegerile din 2014 si in alegerile europarlamentare din 2019 - nu cred ca isi pot permite sa isi schimbe punctul de vedere pentru ca, pana la urma, inclusiv PSD a votat proiectul de lege al PNL care a permis exercitarea votului in diaspora in conditii normale, decente. Ca atare, eu nu cred ca aceasta prevedere poate fi afectata", a spus presedintele PNL.In ce priveste, Orban a declarat ca aceasta prevedere le va permite sa isi exprime optiunea si celor care nu se vor afla in localitatea de resedinta in ziua scrutinului."Aici am auzit puncte de vedere critice, dar si aici, noi am facut-o tocmai pentru a permite exercitarea dreptului de vot. Daca un cetatean din Vaslui, de exemplu, lucreaza la Iasi si trebuie sa lucreze in ziua votului la Iasi, cand isi termina programul, vrea sa voteze - sa i se permita sa voteze!De asemenea, daca, sa zic, ajungem ca studentii sa voteze in sesiune si au examen, in ziua votului - sa li se permita sa voteze! Nu sa li se interzica dreptul de vot. Asta e sensul acestei reglementari, pentru ca, oricum, sistemul de alocare a mandatelor este un sistem care aloca mandatele, atat la nivelul circumscriptiilor electorale, judetele, respectiv municipiul Bucuresti, cat si un sistem de alocare a mandatelor la nivel national.Iar conditia fundamentala, pentru constitutionalitatea unei reglementari privitoare la alegeri, este aceea ca Parlamentul sa fie reprezentativ, adica, la nivel national, optiunile populatiei sa isi gaseasca o oglinda fidela in ponderile politice care exista la nivelul parlamentului", a spus Ludovic Orban.