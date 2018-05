Orban crede ca avem prea multe zile libere: Trebuie stopat acest proces de acordare pe banda rulanta

Fara ajutoare sociale pentru cine refuza munca

Presedintele PNL a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la sediul PNL Timis, ca liberalii au depus mai multe proiecte in Parlament, care vizeaza piata muncii.Un astfel de proiect vizeaza simplificarea angajarii, in Romania, a cetatenilor care provin din state nemembre UE."Am depus un proiect de lege pentru simplificarea intrarii pe piata muncii si angajarii cetatenilor care sunt in tari nemembre UE pe piata muncii din Romania. Noi putem fructifica un avantaj, pentru ca Romania e inconjurata de teritorii unde sunt foarte multi romani, vorbitori de limba romana care pot veni sa gaseasca un loc mai bine platit in Romania.Din pacate, birocratia ingreuneaza foarte mult posibilitatea ca pe piata muncii, investitorii sa gaseasca forta de munca si in tarile din jur. E un proiect de lege depus in urma cu o luna", a declarat Orban.Liberalii vor ca angajatorii sa fie ajutati sa acorde bonificatii pentru salariati."O alta problema e ca in urma majorarii salariilor din sectorul public foarte multi angajati stau cu un ochi pe sectorul public si cu ochiul celalalt pe piata muncii din Europa. Vrem sa ajutam companiile sa poata suplimenta veniturile angajatilor.Am initiat un proiect de lege care prevede scutirea de impozit pe profit cu 20 la suta din profit pentru acordarea de bonificatii pentru salariati, sa ajute companiile sa isi fidelizeze angajatii", spune Orban.Liderul PNL a mai prezentat un proiect de lege depus de PNL care prevede neacordarea de ajutor social pentru cei care refuza un loc de munca."Tot PNL a initiat un proiect de lege legat de piata muncii:. Este simplu, limpede, clar. Cine refuza sa urmeze cursuri de calificare intr-o meserie cautata, cursuri organizate de AJOFM-uri, nu pe banii lor, automat isi poate pierde ajutorul social.Nu se poate sa ai 300.000 de oameni cu ajutor social, unii realizeaza venituri ilegal, la negru, sa ii platesti din buget cand tu ai foarte mare nevoie de mana de lucru.Multi fermieri se plang ca nu pot angaja zilieri, desi sunt zeci, sute de persoane care beneficiaza de ajutor social si nu vor sa munceasca. Suntem de acord cu ajutorul social pentru cei care au o situatie care nu le permite sa isi gaseasca un loc de munca, dar nu sa ii platim pe lenesi sa stea acasa", a spus Orban.Liderul PNL mai crede ca Guvernul acorda prea multe zile libere si ca acest proces trebuie oprit."PNL e activ in domeniul initiativei legislative pentru ca urmeaza Rusaliile. Guvernul da zile libere dar de platit, plateste angajatorul, firma.. Daca se mai dau multe, ajungem sa muncim sase luni pe an.Nu poti sa te dezvolti economic, daca nu incurajezi munca. Avem un proiect lege care spune ca. Aceste costuri sunt generate de Guvern prin decizia de a acorda zilele libere", a explicat Orban.Ludovic Orban s-a aflat la Timisoara pentru a sarbatori, impreuna cu colegii sai de partid, 143 de ani de la infiintarea PNL.Amintim ca urmeaza alte doua minivacante pentru romani