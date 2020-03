Orban crede ca Nicusor Dan are 99% sanse sa castige Bucurestiul si nu vede nicio problema cu candidatura lui Chirica

"Nu vad niciun motiv ca PNL sa nu-l sustina pe Chirica"

Ziare.

com

"Dupa parerea mea are 99 la suta sansa de a castiga si am sa va spun de ce: PNL -ul la ora actuala e umar la umar cu PSD -ul in Bucuresti. (..) Eu am tinut cont de urmatorul lucru: Nicusor Dan a fost subiectul unei decizii de desemnare la nivelul USR Bucuresti si el a castigat. El este desemnat de cei din USR , e adevarat ca independent, si aici am apreciat ca vrea sa ramana independent.Aici a avut o atitudine corecta, fireasca intr-o astfel de situatie. Sustinerea lui Nicusor Dan ne da o garantie a sustinerii USR-ului din Bucuresti. Nu stiu ce va face Ciolos, Ciolos e mai mult la Bruxelles. Decisiva e sustinerea PNL, atat timp cat USR Bucuresti il vor sprijini pe Nicusor Dan", a afirmat Ludovic Orban duminica seara, la B1 TV.Ludovic Orban a precizat ca in luarea deciziei privind sustinerea lui Nicusor Dan a facut "o consultare mai sumara", dar ca are de partea sa "forta argumentelor" legate de situatia de fapt.Orban a marturisit ca a discutat cu Dan inclusiv cand actualul premier era candidat pentru Primaria Capitalei, dar si dupa ce Nicusor Dan nu a mai avut o functie de conducere in USR.In ceea ce priveste lista de consilieri, presedintele PNL spune ca sunt doua variante: una care prevede liste separate ale PNL si USR - PLUS pentru Consiliul General si alta cu liste comune ale PNL si ale aliantei formate din USR si PLUS."Ambele variante din punctul meu de vedere sunt rezonabile, acceptabile, in momentul in care am solicitat colegilor mei sa mergem pe aceasta varianta am solicitat pentru ca mi se pare solutia cea mai benefica pentru bucuresteni, mai putin pentru PNL", a sustinut liderul liberal.Orban a mai spus ca PNL are cinci posibili candidati "care fiecare poate sa castige", dar nu ofera suta la suta "garantia" unei victorii. El a dat exemplul campaniei electorale din anul 2016, Orban spunand, ca atunci "PNL a facut niste greseli, s-au balbait cu Marian Munteanu , l-au desemnat pe Catalin Predoiu care la sacrificiu a acceptat (...) si asta a avantajat-o pe Firea" si a spus ca a preferat sa puna interesul Capitalei si al bucurestenilor pe primul loc.Legat de situatia de la Iasi, Orban spune ca nu vede "niciun motiv" pentru care actualul primar al Iasiului Mihai Chirica nu ar candida din partea PNL daca filiala PNL Iasi va sustine candidatura sa si anunta ca liberalii nu vor sustine o noua candidatura a lui Nicolae Robu pentru Primaria Timisoara daca acesta va fi condamnat in prima instanta in dosarul vanzarii unor imobile din centrul vechi al orasului."Exista discutii, am vazut ca a aparut un potop de fake news-uri legate de Chirica. Chirica nu mai e membru PSD de dupa Ordonanta 13. (...) Chirica nu a avut legatura cu PSD, a fost chiar un critic aspru al PSD. Din cauza acestui razboi cu Chirica guvernele PSD nu au facut aproape nimic pentru Iasi", a spus seful PNL.Acesta a spus ca sedinta comuna a guvernelor din Romania si Republica Moldova nu s-a tinut la Iasi, ci la Piatra Neamt tocmai din cauza atitudinii anti-PSD a primarului din Iasi."In declaratiile publice ale lui Chirica nu o sa vezi decat o disputa cu PSD. Nu e pesedist", a mai spus Orban.Ludovic Orban spune ca, in ceea ce priveste candidatul PNL pentru Primaria Timisoara, acesta nu va mai fi sustinut de partid in cazul in care va fi condamnat de instanta de fond."Daca va fi condamnat in prima instanta e clar ca nu putem merge cu el. Vom face o analiza", a declarat Ludovic Orban referindu-se la o noua candidatura a lui Nicolae Robu.Primarul Timisoarei Nicolae Robu a fost trimis in judecata alaturi de alte opt persoane, la sfarsitul anului trecut, in dosarul privind vanzarea frauduloasa si la preturi modice a unui numar de 207 imobile, majoritatea situate in centrul vechi al municipiului Timisoara. Nicolae Robu a afirmat atunci ca toata viata lui a fost cinstit si ca se considera nevinovat. Intrebat de News.ro daca va mai candida avand in vedere acest scandal, Robu a replicat ca va candida daca va simti ca timisorenii sunt multumiti de el si il vor in continuare primar.