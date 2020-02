Orban dezminte categoric orice intelegere cu PSD: Sunt niste minciuni gogonate, lansate rautacios in spatiul public

Ziare.

com

"Conform evaluarii actuale nu exista un numar suficient de parlamentari astfel incat sa asigure reusita motiunii de cenzura (...) PNL nu are nimic de discutat cu PSD. Nu am purtat nicio negociere cu vreun reprezentant al PSD, altele decat cele individuale cu parlamentarii pe care am putut sa ii convingem sa voteze impotriva Guvernului Dancila (...) Sunt niste minciuni gogonate, lansate rautacios in spatiul public", a subliniat presedintele PNL, referindu-se la speculatiile conform carora ar fi negociat cu Marcel Ciolacu caderea Guvernului.Mai mult, liderul PNL a afirmat ca aceste zvonuri ar face parte din "propaganda PSD, care cauta sa reduca avansul si increderea in PNL", ilustrata in sondajele recente.Ludovic Orban a catalogat drept "minciuni desantate" aceste informatii aparute pe surse, subliniind ca "PNL mentine aceeasi batalie la baioneta cu PSD".Declaratiile au fost facute la finalul sedintei Biroul politic national al PNL, in cadrul careia s-au luat mai multe decizii privind viitoarele alegeri locale, inclusiv strategia pentru trecerea legii alegerilor primarilor in doua tururi."Vrem sa impiedicam adoptarea motiunii de cenzura.. Am mandatat membrii PNL sa poarte negocieri cu toate grupurile parlamentare, inclusiv cu independenti, pentru a-i convinge ca este benefic pentru Romania ca sistemul de alegeri in doua tururi sa fie adoptat", a mai afirmat Orban.Motiunea de cenzura depusa de PSD si UDMR impotriva guvernului Orban se citeste astazi in plenul reunit al Parlamentului.De asemenea, in sedinta de azi a conducerii PNL s-a mai decis ca "presedintii filialelor judetene, acolo unde nu exista, conform sondajelor de opinie, candidati care sa rezulte din sondaje ca au sansa de a castiga, sa isi asume raspunderea candidaturii, fie la primariile resedinta de judet, fie la presedintia CJ", a mai anuntat, printre altele, liderul PNL.C.B.