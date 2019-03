Orban: Dragnea si Tariceanu distrug economia Romaniei. Asa-zisul Fond Suveran este, de fapt, o megaescrocherie

Ziare.

"Guvernele PSD-ALDE actioneaza parca dupa un plan elaborat de inamici ai Romaniei cu scopul de a pune pe butuci economia Romaniei.Blocarea proiectelor mari de infrastructura de transport, blocarea investitiilor publice, distrugerea sistemului financiar-bancar, distrugerea sectorului energetic, punerea in dificultate a sistemelor de comunicatii, nationalizarea Pilonului II de pensii, jefuirea companiilor romanesti, aruncarea in aer a finantelor publice locale, provocarea unor dezechilibre economice grave, descurajarea investitiilor private romanesti si straine, izolarea Romaniei pe plan international, alungarea efectiva din tara a sute de mii de romani, prabusirea autoritatii institutiilor statului roman, blocarea achizitiilor publice din domeniul apararii, subfinantarea serviciilor de informatii (care apara Romania de amenintarile tot mai mari la adresa sigurantei nationale) sunt actiuni care nu mai par sa fie rodul intamplarii, ci al unei premeditari care ascunde intentii ostile la adresa Romaniei", sustine Orban, intr-o postare de duminica pe Facebook.Potrivit acestuia, "printre cele mai periculoase lovituri, este noua tentativa de infiintare a fatidicului Fond Suveran de Investitii si Dezvoltare"."Dupa ce am reusit sa il blocam un timp prin atacul la Curtea Constitutionala, Guvernul revine cu un nou proiect. Asa-zisul Fond suveran este, de fapt, o megaescrocherie prin care se urmaresc mai multe obiective: punerea sub controlul politic al lui Dragnea a celor mai importante si profitabile companii romanesti cu capital majoritar de stat; obtinerea de bani sub forma de imprumut, girand cu actiunile companiilor; folosirea acestor bani pentru niste investitii decise politic; scoaterea de sub legislatia europeana din domeniul achizitiilor a tuturor contractelor care se vor incheia, pentru a hrani clientela politico-economica a PSD-ALDE cu bani publici fara niciun control din partea institutiilor statului; preluarea ostila a acestor companii romanesti de catre niste clienti obscuri ai actualei puteri, ca urmare a imposibilitatii de restituire a imprumuturilor etc", mai scrie Orban.Acesta anunta ca PNL va uza de toate armele pentru a impiedica constituirea acestui fond, care "nu reprezinta altceva decat o pusculita de partid a PSD si ALDE, alimentata din banii nostri, ai cetatenilor romani".Actiunile detinute de stat la 28 de companii vor participa la capitalul social al Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), reprezentand un aport in natura in valoare de 10,112 miliarde de lei, potrivit unui proiect de hotarare de guvern, publicat de Ministerul Finantelor Publice. Vezi care sunt cele 28 de companii vizate