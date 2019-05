Orban: Economia creste "pe caiet", din consum pe datorie, ca la chioscurile satesti

Ziare.

"Economia Romaniei dovedeste o rezistenta de premiat si incurajat impotriva tuturor aberatiilor si neghiobiilor actualei guvernari si continua sa creasca, chiar daca cu greu si cu eforturi fenomenale intr-un mediu politic si legislativ ostil si agresiv generat de coalitia PSD-ALDE.Din pacate, anuntul privind cresterea economica din primul trimestru vine la pachet cu alte vesti proaste. Economia creste "pe caiet", din consum pe datorie, ca la chioscurile satesti din unele localitati din tara. Si, din pacate, orice crestere in economie care nu are legatura cu productia se plateste mai devreme sau mai tarziu", afirma Ludovic Orban.Liderul PNL precizeaza ca cea mai mare problema este ca productia industriala in primul trimestru s-a intors la un ritm anual de crestere anemic de doar 0,6%, iar in luna martie chiar a scazut cu 0,2% fata de aceeasi luna a anului trecut."Productia industriala gafaie din greu si asta face din cresterea economica anuntata o poleiala care ia ochii de la problemele reale ale economiei, cresterea consumului fara baze economice. Asta dovedeste ca este o crestere economica cu picioare de lut, in care motoarele de dezvoltare ale Romaniei, exporturile, investitiile, sunt gripate.Stimularea consumului s-a facut prin cresterea artificiala a unor venituri si a produs un puseu inflationist pe care il platesc cel mai scump angajatii din economia privata. Daca in sectorul public, prin inflatie s-a ales praful de pe toba de pe urma unor majorari salariale, in sectorul privat, salariile au fost taiate de guvernarea PSD - ALDE prin scaderea puterii lor de cumparare.Pe de alta parte, aceasta stimulare a consumului prin cresterea din pix a veniturilor pe hartie, pe langa inflatie, mai are alte doua consecinte nocive pentru economia Romaniei: cresterea datoriei publice pe care o platim noi cu totii si cresterea importurilor, ceea ce face ca banii luati pe datorie sa se duca in alte economii si in bunastarea altor tari", subliniaza Orban.El mentioneaza ca, desi economia creste, incasarile la bugetul statului scad. In primul trimestru, Guvernul a inregistrat un deficit de 5,47 miliarde de lei, cu 1 miliard de lei mai mult decat anul trecut, ceea va duce la noi imprumuturi ale statului, pe care le vor plati toti romanii."Cu acest model prost de crestere economica, nu turcul plateste, romanul plateste si plateste tot mai scump prostiile economice ale celor din PSD si ALDE, in ciuda unei cresteri economice facuta pe hartie care a dus la scumpiri in lant la carburanti, energie, utilitati, alimente sau medicamente si rate mai mari la credite.Aceasta guvernare haotica PSD-ALDE este nociva pentru nivelul de trai al romanilor si trebuie oprita pana nu face si mai mult rau. Partidul National Liberal sustine o crestere reala a salariilor si a pensiilor, fara o explozie a preturilor si dobanzilor, prin stimularea unei cresteri economice bazata pe exporturi, investitii si fonduri europene care sa duca la dezvoltarea infrastructurii si la atragerea de noi investitori care vor crea mai multe locuri de munca mai bine platite in Romania", mai afirma liderul PNL. Economia romaneasca a crescut in primul trimestru , fata de aceeasi perioada a anului trecut, cu 5%, serie bruta, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS) . Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%.