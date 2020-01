Orban spune ca PSD se face de ras cu sesizarea la Strasbourg: Merg pe un drum construit de PNL

Ziare.

com

"Titus Corlatean merge pe un drum care a fost construit de PNL. Exista posibilitatea sesizarii Comisiei de la Venetia prin Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, noi am pregatit un punct de vedere pe care il vom prezenta, astfel incat sa aratam ca angajarea raspunderii pentru alegerea primarilor in doua tururi nu doar ca nu afecteaza democratia, dar o intareste.Noi consideram ca se fac de ras cu aceasta plangere, aceasta jalba depusa. Noi, de fiecare data cand am formulat puncte de vedere pe mizeriile pe care le-au introdus pe Legile Justitiei, mizeriile pe care le-au introdus in schimbarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, Comisia de la Venetia, in urma sesizarii noastre, a recomandat reluarea de la inceput a procedurii. Ca atare, se fac de ras!", a raspuns Orban la intrebarile jurnalistilor.Senatorul PSD Titus Corlatean a anuntat, in urma cu o saptamana, ca a sesizat la Paris, la reuniunea Comisiei de monitorizare a statelor membre apartinand Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, "in mod exceptional, desi acest punct nu era pe ordinea de zi, situatia grava si acest abuz de putere pe care guvernarea PNL Orban il comite in Romania prin modificarea legislatiei electorale in materie de alegeri locale, cu doar patru luni inainte de alegeri"."Am prezentat situatia grava si am spus foarte clar ca aceasta decizie incalca foarte grav o recomandare recunoscuta si larg respectata in plan european a Comisiei de la Venetia care spune ca nu poti modifica legislatia electorala cu un an inainte de alegeri si mai ales orice putere dintr-un stat european nu are voie sa isi creeze un avantaj electoral prin modificarea regulilor, mai ales intr-un timp atat de scurt", a declarat Corlatean la acea vreme.Senatorul PSD a cerut un tratament similar cu cel aplicat anul trecut, atunci cand PNL era in Opozitie si solicita "foarte des" si "in mod direct" organismelor Consiliului Europei activarea unor mecanisme privind Romania, atunci cand era vorba de Legile Justitiei."Am spus ca este un tratament similar care trebuie aplicat anul acesta in cazul incalcarii unei recomandari cunoscute a Comisiei de la Venetia", a adaugat Titus Corlatean.El a informat ca solicitarile PSD au fost aprobate si ar urma ca saptamana viitoare sa se stabileasca daca ajung sau nu pe masa expertilor Comisiei de la Venatia.