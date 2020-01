Plangere penala impotriva edilului care a recunoscut ca a facut sex in primarie cu doua eleve. Reset Iasi ii cere lui Orban sa-l excluda din PNL

Solicitare catre Orban si Alexe

Solicitarea vine dupa ce mass-media a dezvaluit ca Damian Butnariu a dat o declaratie in calitate de martor intr-un dosar penal de trafic de minori, in care a recunoscut ca a facut sex cu doua fete traficate, chiar in sediul institutiei publice.In plus, Daniela Mitrofan, membru fondator al grupul civic Reset din Iasi, a facut o plangere penala la prim-procurorul Parchetului Tribunalului Iasi impotriva edilului pentru infractiunile de "folosirea serviciilor unei persoane exploatate" si "act sexual cu un minor.""In urma materialelor scrise si interviuri cu victime ale violului aparute in presa in data de 18 ianuarie 2020 a reiesit faptul ca primarul comunei Mogosesti-Siret, Damian Butnariu, a apelat la serviciile unui proxenet cunoscut din zona Pascani pentru a i se aduce minore cu care sa intretina raporturi sexuale, iar pentru aceste raporturi a platit sumele de 100, respectiv 150 lei.," se arata in plangerea penala.Potrivit sursei citate, edilul pe pagina de Facebook, precum si in fata instantei, a recunoscut intretinerea de relatii sexuale cu un minor, dar nu a fost citat decat in calitate de martor.," se arata in plangerea penala.Dupa cum am aratat, Reset Iasi le-a cerut lui Orban si Alexe excluderea primarului Butnariu."Rolul unui primar este de a proteja membrii comunitatii care l-au ales si de a veghea ca cetatenii sa fie in siguranta, mai ales cand acestia provin din categorii defavorizate, si de a fi un exemplu de moralitate, corectitudine si integritate pentru comunitate. Faptele sale si conduita sa, astfel cum reies din insesi declaratiile sale, dovedesc contrariul.In plus, faptul ca un primar in functie (la momentul respectiv, dar si in prezent) a apelat la un proxenet poate duce la supozitia ca ar putea avea cunostinte despre existenta unor retele de trafic de carne vie in zona al carei primar este. Lupta impotriva traficului de persoane necesita deopotriva identificarea si sprijinirea potentialelor victime, precum si pedepse ferme pentru traficanti, iar nu incurajarea proxenetilor prin folosirea serviciilor lor," se arata in scrisoarea trimisa de Reset Iasi liderilor liberali.Grupul civic Reset Iasi precizeaza ca, potrivit celor mai recente statistici, Romania se afla pe primele locuri in randul tarilor din care provin persoanele traficate. Potrivit unui raport din 2018 al Comisiei Europene privind traficul de persoane in UE (Data collection on trafficking in human beings in the EU), 74% din totalul persoanelor traficate in UE provin din Romania.Unele victime recrutate dintr-un stat membru sunt exploatate intr-un altul. Trei sferturi dintre acestea (1.704 din 2.302) provin din Romania, din care 61% au fost recrutate pentru exploatare sexuala.," este solicitarea Reset Iasi.Aceasta a fost trimisa pe adresele de partid si personale ale lui Ludovic Orban si Costel Alexe.