PNL cere demisiile lui Dragnea de Teleorman si Dragnea de Braila, care se rafuiesc pentru controlul MAI

"Doi militieni, ma refer la Dragnea de Teleorman si la Dragnea de Braila, se rafuiesc pentru controlul Ministerului de Interne, asa cum a facut intotdeauna PSD, care a considerat Ministerul de Interne perla coroanei. De ce? Mi-e foarte greu sa inteleg", a spus Ludovic Orban.Liderul PNL a sustinut ca, "la ora actuala,"."Institutia care trebuie sa aiba grija de viata si de siguranta cetateanului, de proprietatea cetatenilor, la ora actuala nu mai este condusa. Nimeni nu mai are autoritate in momentul de fata asupra Politiei Romane (...) E tot mai clar ca PSD nu este capabil sa guverneze", a adaugat presedintele PNL.El a mai spus ca, in orice tara din lumea asta, un ministru de Interne care ar fi fost refuzat de premier in propunerea sefului Inspectorarului General al Politiei si-ar fi dat demisia."Cu toate acestea, ministrul de Interne si-a bagat precum strutul capul in nisip, nu mai conduce Ministerul de Interne, dar nici nu catadicseste sa-si dea demisia, iar premierul plange la televizor si asteapta demisia, ca si cum nu ar fi in puterea sa sa demita un ministru cu care nu poate colabora", a subliniat Ludovic Orban.Orban a precizat caMinistrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, la iesirea de la Parchetul General, unde a fost audiata in dosarul in care a reclamat ca a gasit un microfon in locuinta sa, ca va aduce lamuriri "cat de curand" legate de declaratiile premierului Mihai Tudose, care a acuzat-o ca l-a mintit . Carmen Dan a refuzat sa raspunda daca va demisiona.Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca nu mai doreste sa mai lucreze cu ministrul de Interne Carmen Dan, pentru ca l-a "mintit" si ca, daca isi va prezenta demisia, oAmintim ca premierul a refuzat sa il demita pe seful IGPR, Bogdan Despescu , asa cum ii ceruse ministrul de Interne, Carmen Dan , ca urmare a scandalului politistului-pedofil protejat de colegi.Apoi, dupa sedinta de guvern, Tudose a avut o discutie la Palatul Victoria cu ministrul de Interne , despre care s-a aflat ca a fost tensionata.