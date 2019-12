PSD anunta ce amendamente depune la Legea bugetului pentru 2020

Ziare.

"De ce vor PNL -istii sa adopte pe furis bugetul, prin angajarea raspunderii? Ca sa nu dea explicatii despre cifrele umflate, care arata ca bugetul ajunge doar pentru 9 luni. Ca sa nu fie intrebati la ce spitale vor taia fondurile si care vor fi inchise/comasate/privatizate.Ca sa nu dea explicatii de ce nu vor face autostrazile promise, de ce nu mai dau bani pentru investitii la comune si orase, de ce desfiinteaza Start-Up Nation, de ce sisteaza investitiile in irigatii, de ce taie enorm de la Sanatate si Agricultura, dar cresc masiv la Armata, Politie, Servicii secrete, inclusiv pentru pensii speciale ", acuza PSD intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a partidului.Potrivit acestuia, asumarea raspunderii pe Legea bugetului de stat este "cea mai nedemocratica decizie a unui guvern dupa 1989"."PSD va depune amendamente pentru a apara beneficiile obtinute de cetateni in guvernarea social-democrata", a mai transmis PSD.Social-democratii au enumerat cateva amendamente pe care le vor depune la buget:1. Cresterea pensiei minime, pe care PNL vrea sa o inghete in 2020.2. Cresterea salariilor din Invatamant, conform prevederilor legale pe care PNL vrea sa le abroge.3. Asigurarea pragurilor minime de finantare pentru comunitatile locale, pe care PNL vrea sa le desfiinteze, condamnand jumatate din populatie la subfinantare.4. Asigurarea finantarii spitalelor, pe care PNL vrea sa o taie cu aproape 40%.Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a luat decizia angajarii raspunderii pentru 3 proiecte de lege : legea bugetului de stat, legea bugetului asigurarilor sociale de stat si legea de corectare a OUG 114.