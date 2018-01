Reactia Opozitiei fata de Guvernul Dancila si cum se anunta votul in Parlament

LIberalii vor vota impotriva guvernului Dancila

Si USR critica numirile

Basescu: Dragnea tine sa ne pricopseasca cu un analfabet la Educatie

Ziare.

com

In timp ce PNL anunta ca va incerca sa i convinga si pe pesedistii care vor sa se "rafuiasca" cu Liviu Dragnea sa nu voteze guvernul Dancila, USR acuza formarea unui guvern de marionete, iar Traian Basescu il indeamna pe seful PSD sa isi ia analfabetul inapoi, facand referire la ministrul desemnat pentru Educatie.Presedintele PNL Ludovic Orban , a declarat, sambata, ca liberalii vor vota impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa ii determinte si pe alti parlamentari, chiar si de la PSD, sa le urmeze exemplul.vom prezenta toate argumentele noastre impotriva acestei formule guvernamentale.. Oricum, orice parlamentar PSD care nu este de acord cu Dragnea si cu modul in care conduce PSD si cu directia in care conduce PSD si mai ales de modul in care a distrus practic guvernarea PSD-ului si imaginea PSD-ului", a declarat Ludovic Orban la RFI Liderul PNL este de parere ca Guvernul Dancila va fi mai slab fata de cele conduse de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose . In opinia sa, criteriul competentei nu a primat in desemnarea noilor ministri. "E la fel de slab, daca nu chiar mai slab decat guvernele anterioare, oameni necunoscuti, oameni fara nici un fel de experienta manageriala sau experienta in domeniile respective, multi chiar fara pregatire in domeniul respectiv, in continuare sunt ministri buni la toate".In opinia liderului PNL, "numirile au fost facute pe alte criterii decat pe criteriul de competenta. Probabil, batalia intre triburile pesediste a fost foarte acerba si a dus la niste numiri care dupa parerea mea nu ofera nici cea mai mica garantie ca lucrurile vor merge mai bine".Si presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna , spune ca cel de al treilea Executiv PSD in ultimul an este "un Guvern marioneta, in care competenta e o perla rara" si care arata "un dispret total fata de tot ceea ce s-a intamplat in ultimul an in Romania" si ca nu este altceva decat "camarila personala a domnului Liviu Dragnea"."Tot a incetat din viata Neagu Djuvara zilele trecute si dansul a trait o perioada istorica lunga a Romaniei. Ne aducem aminte de anii 30, in care Carol al II-lea isi punea guverne din oamenii de casa, cu care isi petrecea el timpul liber.", a mai precizat Dan Barna la RFI Si presedintele PMP, Traian Basescu, a criticat PSD dupa ce Viorica Dancila a anuntat componenta Cabinetul pe care il va conduce. Intr-o postare pe Facebook , Basecu i-a cerut lui Liviu Dragnea sa isi ia "analfabetul la partid"."Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei, numita Cati Andronescu, pentru ca, vorba din popor, sa te fereasca Dumnezeu de prostul harnic!", a scris Traian Basescu.La scurt timp dupa ce premierul desemnat a facut anuntul privind componenta viitorului Guvern, in mediul online a aparut o inregistrare video cu Valentin Popa , propus pentru functia de ministru al Educatiei, in care face numeroase greseli de limba si gramaticale.Imaginile au fost surprinse la mai multe festivitati la care a participat rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava. Printre altele, acesta vorbeste despre "pamblica" si despre faptul ca "le sunt interzise accesul la o astfel de finantare".