Abrambureala la nivel inalt: Orban nu confirma azi ce zicea ieri Vela - dupa 15 mai, ne mai trebuie declaratie sa iesim din oras?

Astfel, Orban a afirmat ca in momentul de fata inca se fac analize, precizand totusi ca ceea ce a comunicat presedintele "este sigur". Seful statului a anuntat zilele trecute ca dupa 15 mai vom putea circula fara restrictii doar in interiorul localitatii , nu si intre localitati."Eu va comunic deciziile dupa ce vom lua deciziile. Suntem in analiza, sunt mai multe variante, ceea ce a comunicat presedintele este sigur, daca apar si alte motive temeinice de parasire a localitatii, ele vor fi incluse.", a spus Orban.Potrivit premierului, motivele pentru care ne-am putea deplasa in afara localitatii vor fi stabilite de catre Comitetul Special pentru Situatii de Urgenta, printr-o hotarare. Iar"Motivele nu sunt inca stabilite in forma finala, evaluam riscul pentru fiecare deplasare, cand finalizam, vom anunta. Decizia se va lua de catre colegii mei din Comitetul Special pentru Situatii de Urgenta, printr-o hotarare, dupa declararea starii de alerta., care a fost instituita prin decretul presedintelui", a completat Ludovic Orban.Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca starea de urgenta nu va fi prelungita dupa 15 mai si se va introduce din acea data starea de alerta, au inceput sa apara foarte multe informatii contradictorii cu privire la restrictiile de circulatie.Primul care a dat detalii pe aceasta tema a fost chiar seful statului, care a spus luni ca "ne putem misca in interiorul localitatii, dar e bine sa nu exageram. Nu mai declaram in prealabil unde mergem. Deplasarile vor fi restrictionate pentru a pleca din localitate, dar sunt si exceptii. E voie sa se plece in interes de serviciu, pentru probleme medicale, pentru sport individual, mers cu bicicleta etc. Sunt interzise intalnirile cu mai mult de 3 persoane".Dupa doar cateva ore, premierul anunta ca vor fi permise deplasarile montane , dar a precizat ca, in lipsa restaurantelor, turistii isi vor bea cafeaua "din termos", totul cu respectarea celorlalte masuri in vigoare privind distantarea sociala.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, nu a fost insa de aceeasi parere cu Ludovic Orban in ceea ce priveste excursiile dupa data de 15 mai.Dupa interventia premierului, ministrul Tataru a precizat ca "nu se va putea merge la munte sau la mare in regim de agrement". Desi din 15 mai se vor ridica unele restrictii, nu este vorba si despre acest gen de relaxare , a spus ministrul.A doua zi, a venit cu declaratii pe aceasta tema si ministrul de Interne, Marcel Vela, care ne-a anuntat ca putem merge la munte, dar cu declaratie pe proprie raspundere. "Da, poate. Va scrie in declaratia pe propria raspundere ca se duce in Sinaia, sa faca un traseu montan, in perioada de... pana in perioada de... si se duce. Deci la plecare in afara orasului se va completa o declaratie, probabil, nu o dau ca si certa, pentru ca va decide Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dar, pentru a tine sub control posibilele infectii, contaminari cu acest virus pacatos, intre orase trebuie sa fie o rigurozitate sau o coordonare, sa nu zic un control in sensul strict al cuvantului", a transmis Marcel Vela.El a mai spus ca: "Vor fi permise drumetiile, sporturile individuale, mersul cu bicicleta, pescuitul. Oamenii o sa poata avea activitati, sa se bucure de natura, sa se bucure de primavara, de vara, dar in acelasi timp, trebuie sa respecte masurile de izolare, de distantare sociala, de igiena personala, pentru ca acest virus nu ia vacanta in 15 mai".Iar, joi seara, ministrul de Interne a venit cu alte afirmatii cu privire la iesitul din localitati. De aceasta data, Vela ne-a anuntat ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate , "fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet", si nu vor mai avea nevoie sa completeze declaratii pe propria raspundere."Am decis urmatorul lucru:pentru ca era foarte dificil de impus limite in aceste zone metropolitane si in consecinta nu va exista o limita teritorial-administrativa in cadrul careia sa va puteti deplasa sau sa nu va puteti deplasa", a afirmat Marcel Vela, miercuri seara, intr-o inregistrare video publicata pe pagina sa de Facebook, raspunzand unor intrebari.Vela a subliniat ca, dupa 15 mai, nu va mai fi nevoie de completarea declaratiilor pe proprie raspundere pentru ca se asteapta la o "responsabilitate la fel ca si pana acum din partea cetatenilor".Concluzia: Haos total si nimeni nu stie, de fapt, ce va fi dupa 15 mai.