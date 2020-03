Acelasi guvern demis acum o luna a fost inscaunat din nou, cu voturile PSD. Filmul unei zile ridicole in Parlament

LIVE TEXT

membrii Guvernului si oficialii de rang inalt din institutiile apartinand sistemului national de securitate si aparare pot iesi din izolare, cu pastrarea distantei de minimum 5 m fata de alte persoane care nu se afla in izolare si cu obligativitatea portului mastii de protectie

Ca ironia sa fie completa, doar 42 de parlamentari PNL si-au votat Guvernul, majoritatea fiind in izolare, ca mai tot Guvernul, in frunte cu premierul Orban. Ridicolul situatiei a fost amplificat si de simulacrul de audieri. Doar 4 ministri au venit in fata alesilor, restul au intrat prin telefon, legaturile fiind atat de proaste incat nici nu se auzea ce raspund. De altfel, mai mult timp a fost petrecut pentru a se stabili legatura telefonica decat audierea propriu-zisa.Jurnalistii nu au avut acces in Casa Poporului si nici nu a fost nimic transmis live prin sistemul Parlamentului. Pentru a asigura accesul media, mai multi parlamentari USR au facut toata ziua transmisiuni live pe Facebook.Si ceremonia de depunerii a juramantului de la Cotroceni se desfasoara in conditii de carantina. Membrii Guvernului vor intra unul cate unul, cu manusi, masca, vor primi dezinfectant si tot ce ating va fi dezinfectat inainte ca urmatorul sa intre in sala. Isi vor arunca pixul cu care semneaza juramantul si mapa va fi preluata in conditii de siguranta.- Precizam ca depunerea juramantului nu este transmisa live de Administratia Prezidentiala, urmand ca, mai apoi, sa fie facute publice imagini. La ora 18:30 Iohannis ar trebui sa iasa la declaratii.Inchidem aici aceasta transmisiune si va invitam sa urmariti AICI, in format LIVE Text, declaratiile presedintelui - Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost surprins mergand spre Cotroceni fara masca, potrivit Antena3.- Ceremonia de depunere a juramantului se va desfasura dupa un scenariu foarte strict, in conditiile in care premierul si cei mai multi ministri sunt in izolare, dupa ce deja 4 liberali au fost confirmati cu coronavirus.Premierul si ministrii vor veni individual in fata presedintelui, in intervale de timp prestabilite, care sa permita aplicarea masurilor de dezinfectie a suprafetelor, precum si evitarea contactului unii cu ceilalti:- Demnitarul desemnat se indreapta spre pupitru si microfon.- Rosteste juramantului, cu mana dreapta pe Constitutia Romaniei si Biblie.- Semneaza juramantul.- Demnitarul lasa mapa cu juramantul pe masuta de langa pupitru si paraseste sala.Nu vor participa alti invitati si nici presa.La sosire, fiecare demnitar se va dezinfecta, isi va pune masca, manusile apoi se va dezinfecta inca o data. In Palat vor pastra distanta si vor merge pe un culoar dedicat si va primi, la intrare, Juramantul si pixul. Pixul nu va fi refolosit, va fi aruncat, impreuna cu manusile, la iesirea din sala.Se vor folosi consumabile de unica folosinta, iar documentul semnat va urma o procedura specifica de manipulare si pastrare. Intre depunerile de juramant de catre fiecare demnitar vor fi dezinfectate obiectele folosite in timpul ceremoniei, de catre persoane autorizate.- Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a Guvernului Orban si ceremonia de depunere a juramantului va avea loc la ora 18:00 in aceasta seara.- Firea comenteaza, la Antena3, ca cea mai buna solutie e ca ministrii sa poarte combinezoane, masca cu tripla protectie si manusi cand se duc la Cotroceni sa depuna juramantul.Momentan Administratia Prezidentiala nu a facut nicio comunicare. Nici din partea PNL nu exista pana la acest moment o reactie la votul Parlamentului.- Votul s-a incheiat. 286 de parlamentari au votat pentru si 23 impotriva. A existat un singur vot nul.- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a adoptat, sambata, o hotarare prin care, exclusiv pentru exercitarea obligatiilor expres prevazute de Constitutie si strict pe durata exercitarii acestor obligatii.Asadar, asa s-ar putea desfasura juramantul la Palatul Cotroceni. Amintim ca Victor Costache s-a dus la audieri fara masca si manusi, desi el a fost in prezenta liderilor PNL, in frunte cu Orban, care sunt contacti directi ai senatorului Vergil Chitac. Totodata, o angajata a Ministerului Sanatatii a fost depistata pozitiv cu Covid-19 in noaptea de vineri spre sambata si Costache a decis ca toti angajatii sa lucreze de acasa si sediul sa fie dezinfectat.- In 10 minute vom afla dac avem guvern plin. Pana atunci, Victor Ponta a postat un selfie de carantina si un mesaj anti-Guvern."5 voturi CONTRA iresponsabililor Orban si Costache, contra iresponsabilitatii PNL si contra bataii de joc la adresa romanilor!", a scris Ponta.- Mai este mai putin de jumatate de ora pana la inchiderea sesiunii din Parlament. Pana acum au votat 310 parlamentari. Amintim ca impotriva au anuntat ca vor vota cei de la Pro Romania si ALDE. Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a anuntat ca social-democratii voteaza Guvernul Orban in contextul pandemiei de coronavirus, pentru ca este nevoie de un Executiv cu puteri depline. Ramane de vazut daca indemnul sau a fost urmat de toti cei din PSD si care va fi rezultatul votului.- De la PNL au votat 4 senatori si 38 de deputati. In grupul parlamentar al PNL de la Camera se afla 82 de deputati iar la Senat sunt 31 de liberali. Amintim ca si deputatul Lucian Heius tocmai a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. El nu a fost la Parlament, izolandu-se de ieri la domiciliu.Prezenta la vot pana acum la deputati arata in felul urmator: 119 de la PSD, 22 de la USR, 12 de la PMP, 12 de la UDMR, 9 de la minoritati, 8 de la Pro Romania si 4 neafiliati.La Senat, prezenta este urmatoarea: 59 de la PSD, 11 de la USR, 8 neafiliati si 4 de la UDMR.- Cu o ora inainte de incheierea sesiunii din Parlament sunt inregistrate 293 de voturi. Pana la aceasta ora au votat 207 deputati si 86 de senatori.- Realitatea Plus anunta, pe surse, ca Executivul ar urma sa depuna juramantul la Cotroceni in prezenta specialistilor de la Directia de Sanatate Publica.Precizam ca Art. 104 din Constitutia Romaniei, "Juramantul de credinta" prevede urmatoarele:- Se pare ca nici Pro Romania nu a votat Guvernul, la fel ca ALDE. Liderul partidului, Victor Ponta, a scris pe Facebook ca votul sau a fost impotriva, pentru a-si arata indignarea fata de "modul egoist si dezastruos in care PNL trateaza tara in aceste momente de criza"."Vreau ca cineva sa le arate furia si indignarea oamenilor fata de lipsa de responsabilitate si seriozitate a PNL. Eram pregatiti toti sa ne calcam pe inima si sa votam joi Guvernul Citu, dar acesta a dezertat in ultimul moment pentru ca PNL sa se intoarca la Ludovic Orban.Votul meu impotriva este un protest fata de modul egoist si dezastruos in care PNL trateaza tara in aceste momente de criza. (...) Cred cu tarie ca si ceilalti parlamentari de la PSD ar fi trebuit astazi sa voteze impotriva lui Ludovic Orban, dar este alegerea lor. Nu inteleg din nou pozitia PSD (asa cum nu am inteles-o in 2017 cand au dat jos guvernul Grindeanu)", a scris Ponta pe Facebook - Acum, ca e tot mai clar ca Guvernul PNL trece, chiar si fara voturile liberalilor, ramane intrebarea: Cum vor depune jurmantul, in conditiile in care Ludovic Orban si mai multi ministri sunt in autoizolare?- Dupa sedinta de weekend pentru investirea Guvernului, desfasurata in conditii de carantina, Marcel Ciolacu a anuntat ca saptamana viitoare activitatile trec in online.Parlamentul Romaniei isi va suspenda activitatea pentru o saptamana, cu posibilitatea de prelungire, iar activitatile vor fi desfasurate in mediul online, atat timp cat este posibil, a spus Marcel Ciolacu, pentru Mediafax.- "Ma retrag, am votat, avem Guvern", a anuntat Dan Barna la plecarea din Parlament.- "249 de voturi exprimate, 99% a trecut Guvernul Orban", anunta pe Facebook deputatul USR Cornel Zainea.- La acest moment s-a incheiat votul senatorilor. Doar 4 senatori de la PNL au venit in Parlament sa isi voteze Guvernul, din totalul celor 31.Au mai fost inregistrate 59 de voturi din partea PSD, 11 voturi ale USR, 4 voturi ale senatorilor UDMR. In total, 78 de senatori au fost prezenti la vot, din totalul celor 136, informeaza Mediafax.Ramane de vazut care e situatia in randul deputatilor. In orice caz, programul strict de vot adoptat ca protectie de coronavirus nu a fost respectat si pana la aceasta ora au votat si numerori deputati. Votul continua pana la ora 17:00.- La acest moment a fost depasit numarul de voturi necesar pentru asigurarea votului - 233. Au votat 239 de senatori si deputati, dar votul continua pana la ora 17:00. Ramane de vazut daca sunt suficiente voturi favorabile. Toate partidele, mai putin ALDE, au anuntat ca voteaza pentru. Surpriza vine de la liberali, care se lasa asteptati.- Si Tariceanu si-a postat discursul pe care l-ar fi sustinut in plen pe Facebook. El anunta ca ALDE nu voteaza Guvernul si-l compara pe Iohannis cu Putin."Un dicton latin spune "errare humanun est, perseverare diabolicum". Presedintele vrea sa ne faca complici la suspendarea democratiei in Romania. Dar nicio criza nu justifica acest lucru. Sa fim clari! Am ajuns aici pentru ca domnul Iohannis vrea sa aiba tot: guvernul lui, procurorii lui, judecatorii lui, generalii lui, justitia lui. Mai avea nevoie de Parlamentul lui.Atrag atentia ca ne indreptam vertiginos catre monopolizarea puterii de catre un singur om. Democratie a la Putin, asta suntem! Nu institutii solide, nu separatia puterilor in stat, nu echilibrul si controlul reciproc al puterilor in stat.De fapt, vedem ca nu este ceea ce am visat frumos la inceputul anilor 90 si de aceea ALDE refuza sa consimta la acest aranjament jenant, si refuzam sa suspendam Constitutia doar ca Ludovic Orban sa aiba un loc de munca! Refuzam sa fim complici la instalarea dictaturii Iohannis!", scrie Tariceanu.- Programul a fost decalat, au votat de-a valma si deputati si senatori. Se pare ca ne apropiem de atingerea cvorumului, insa exista si voturi impotriva.- In jur de 190 de parlamentari au votat pana acum, insa se pare ca exista si voturi impotriva. Ramane de vazut daca va fi atins cvorumul si numarul de 233 de bile albe de care are nevoie Ludovic Orban pentru investitura.- Premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 1, si-a transis pe mail discursul.El cere tuturor institutiilor sa isi faca treaba si parlamentarilor sa ii voteze Guvernul, insa nu mentioneaza nimic despre faptul ca liberalii nu sunt prezenti la vot."Fac un apel, si cu aceasta ocazie, la implicarea tuturor, institutii publice, centrale si locale, societati comerciale si organizatii neguvernamentale, cetateni de toate varstele, sa demonstram cu totii ca suntem o tara de oameni responsabili, uniti in lupta cu o amenintare noua si necunoscuta", spune Orban.- Pana la aceasta ora au votat in jur de 180 de parlamentari, insa nu se stie cate dintre voturi sunt pentru investire. In orice caz, mai e nevoie de peste 50 de voturi pentru a fi asigurat cvorumul si apoi se va trece la numarat.- Cum nu a mai existat o dezbatere in plen, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si-a scris discursul pe Facebook, in care anunta ca social-democratii voteaza Guvernul Orban."In conditii normale, daca nu ar fi existat aceasta epidemie, cu totii am fi votat impotriva acestui guvern al PNL. Dar nu traim vremuri normale! (...) Astazi Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline. Va fi acesta in masura sa gestioneze problemele cu care ne confruntam acum? Greu de raspuns... Dar institutiile statului si specialistii care se lupta cu epidemia au nevoie de stabilitate si masuri rapide.Stiu! PNL si Iohannis nu merita acest vot! Dar romanii merita un stat functional care sa poata reactiona rapid la pandemie. Sanatatea si siguranta romanilor merita votul nostru!Doar romanii!Pentru acesti oameni care stau in carantina, speriati de ceea ce ii asteapta, pentru medicii si asistentele care sunt in prima linie a luptei cu virusul, pentru romanii care cer de la noi responsabilitate, pentru romanii care ne cer sa lasam politica in spate, pentru toti acestia, Trebuie sa votam! De maine ne intoarcem si facem opozitie TOTALA! Le-am dat o sansa sa faca bine pentru oameni. Orice greseala o vor PLATI!", a scris Ciolacu pe Facebook.- La intrarea in sala de vot este o sticla cu dezinfectant, pe care parlamentarii il folosesc inainte sa puna mana pe bilele cu care voteaza pentru investitura Guvernului Orban.- "Am votat guvernul Orban 3. Dupa rasucirea PNL de joi nu mai este un guvern legitim, dar respectam alegerea presedintelui. Tara trebuie scoasa din criza", a scris pe Facebook Iulian Bulai de la USR.- USR-istii discuta pe holul Parlamentului despre absenta liberalilor de la audierile din comisii: "Lasa ca le trecem noi guvernul cu forta".- Intrebat de Cosette Chichirau cum merge votul, Ciolacu a spus "normal", dupa care a trantit usa salii in care se voteaza.- Primul senator liberal care a venit sa voteze a fost Iulia Scantei. Suparata pe useristii care filmeaza, ea a inchis usa salii in care se voteaza.- Nu se stie inca daca este cvorum. Momentan, parlamentarii voteaza unul cate unul, dar procedura merge mai rapid decat s-a crezut.- Parlamentarii UDMR vor vota Guvernul Orban, a declarat pentru Mediafax Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, avem nevoie de un Executiv cu atributii depline, nu interimar."Vom fi doar 10-12 parlamentari ai UDMR, unii care am ramas in Bucuresti, altii care vor veni din judetele din Secuime care sunt mai aproape. Din pacate, nu s-a schimbat nimic intr-o luna de zile de cand a picat Guvernul Orban, fiindca ne-am intors exact unde eram inainte de motiunea de cenzura. Acelasi Guvern care a picat, cu acelasi program de guvernare, cu aceeasi ministri, unii cu avize negative altii cu avize pozitive, unii care ar fi trebuit sa fie schimbati, altii care au facut treaba.Responsabilitatea este in totalitate la PNL si la presedintele Iohannis. In aceste moment este important sa fie un Guvern investit cu atributii depline, nu interimar, de aceea parlamentarii UDMR vor pune in paranteze toate celelalte argumente, si vom spune da la votul de investitura, sa mearga sa faca treaba", a spus Kelemen.- Liderul PMP Eugen Tomac face un apel la responsabilitate catre parlamentari sa fie prezenti si sa voteze investirea Cabinetului Orban, indiferent de riscul la care se expun, deoarece Romania trece printr-o criza si are nevoie de un guvern functional.- Parlamentarii USR vor vota pentru investirea Guvernului Orban, a declarat deputatul Stelian Ion, pentru Mediafax.- Asadar, dupa un simulacru de audieri, parlamentarii au bifat aceasta procedura. Acum majoritatea s-au prezentat la centrul unde sunt testati de coronavirus, urmand ca, de la 11:00, sa mearga spre sala de vot, pe culoarul trasat si dezinfectat.- Violeta Alexandru acuza PSD de fake news. Amintim ca ea a primit aviz negativ pentru neprezentare, dupa ce nu s-a putut stabili legatura telefonica pentru a fi audiata."La ora stabilita, am sunat pe telefonul pus la dispozitie de Comisie, am asteptat pe hold pana am fost deconectata. L-am sunat pe Presedintele Comisiei, deputatul PSD Adrian Solomon sa il intreb ce se intampla si sa ii spun ca sunt la dispozitia Comisiei. Mi-a spus ca nu mai este nevoie sa ma audieze, au votat deja! Circul PSD nu se dezminte!", a scris Alexandru pe Facebook.- Ultimul ministru audiat este Florin Citu, pentru portofoliul Finantelor."Stim ca sunteti un razboinic voodoo. Spuneati ca nu luati prizonieri dar vad ca tocmai v-ati luat prizonier pe dumneavoastra", glumesc cu Citu parlamentarii social-democrati, referindu-se la situatia de joi, cand si-a depus mandatul de premier desemnat.Atat PSD, cat si USR il intreaba daca acum nu va fi o rusine sa fie votati de PSD. Citu refuza sa raspunda. In final a primit aviz negativ. "Nu e vreo surpriza", a recplicat Citu.- Ministrul Dezvoltarii Ion Stefan a intrat prin telefon, legatura este chiar si mai slaba decat inainte. A primit aviz negativ in final.- Catalin Predoiu este al 4-lea ministru care se prezinta in persoana. Pana acum s-au dus in fata parlamentarilor Monica Anisie, Bogdan Aurescu si Victor Costache.Serban Nicolae il intreaba daca un guvern demis poate da ordonante de urgenta: "Am o opinie rezervata, daca se modifica articolele va trebui sa prevedem clar in ce limite se pot emite ordonante de urgenta in situatii exceptionale".Predoiu primeste si el aviz negativ.- Parlamentarii se revolta: "STS chiar nu poate sa faca o legatura serioasa? Noi nici nu stim cu cine vorbim aici!".- Este randul lui Costel Alexe sa fie iar audiat pentru Ministerul Mediului. El vorbeste de coronavirus, social-democratii il intreaba ce face cu ursii. Alexe le aminteste ca a fost deja amendata Legea Vantorii si ca Ministerul va creste cota de recoltare. USR il intreaba de incineratoarele de deseuri pericoluase din Ilfov, daca au autorizatie. Alexe spune ca Garda de Mediu supravegheaza strict.Alexe primeste aviz negativ.- Adrian Oros, ministrul Agriculturii, a intrat prin telefon. Spune ca se asigura ca exista stocuri de alimente. A primit aviz favorabil.- Victor Costache a venit in persoana. Amintim ca vineri el a fost umar la umar cu Ludovic Orban cand premierul a anuntat ca el, Guvernul, conducerea PNL, precum si majoritatea parlamentarilor se izoleaza pentru ca au intrat in contact cu senatorul liberal Vergil Chitac, diagnosticat pozitiv cu coronavirus.Costache e intrebat daca s-a testat pentru Covid-19 si ca el trebuie sa stea 12 zile in izolare, conform formularului pe care autoritatile il dau cetatenilor sa-l completeze."Intr-adevar, trebuie actualizat formularul", raspunde Costache.USR il intreaba cate teste mai sunt in Bucuresti si capacitatea de procesare a testelor si daca testarea din Parlament este conforma cu procedurile."Sa avem grija ca procedurile sa nu ne omoare inaintea virusului. Avem peste 10.000 de teste real time PCR, iar in paralel avem teste rapide, in depozite peste 50.000. La testele rapide se iau 2 picaturi de sange, mai fiabile sunt testele real time PCR, dar ele se realizeaza la indicatii epidemiologice stricte", a spus Costache.El a primit aviz negativ, la propunerea PSD.- Este stablita cu greu si legatura cu Lucian Bode, ministrul Transporturilor. E intrebat daca ia in calcul inchiderea metroului care e spatiu inchis."In acest moment asiguram toate conditiile pentru a proteja populatia. Cea mai recenta masura pe care am luat-o a fost aceea sa platim contactless biletul. Am luat in discutie si alte masuri, in acest moment nu s-a discutat inchiderea metroului", a spus Bode.El a primit aviz favorabil.- Urmeaza sa fie audiat Marcel Vela, ministrul de Interne, dar din nou legatura tehnica nu se stabileste, nu se stie daca problema e a sistemului sau Vela nu raspunde. Intr-un final legatura este stabilita, dar tot sacadat se aude si de aceasta data. Vela e rugat sa spuna daca va fi declarata stare de urgenta, iar el reia prezentarea situatiei actuale. Primeste aviz favorabil."Va multumesc, Doamne ajuta, numai bine!", saluta Vela.- Intr-un final a raspuns Nicolae Ciuca. E intrebat ce face ministerul in contextul coronaviruslui. Legatura este slaba si se intrerupe. Ciuca primeste aviz favorabil.- Legaturile sunt foarte slabe. Parlamentarii comenteaza: STS-ul asta mananca banii degeaba.- Se incearca stabilirea legaturii cu Nicolae Ciuca, ministrul Apararii. Sunt probleme tehnice, dar la Ciuca se insista, astfel ca unii parlamentari comenteaza ca la Violeta Alexandru nu s-a aplicat aceeasi procedura.- E anuntata audierea Violetei Alexandru, cei din sala isi arata dezamagirea. Alexandru ar trebui sa intre prin telefon, dar nu a raspuns inca. Parlamentarii au dat aviz nefavorabil pentru neprezentare.- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, a intrat prin telefon, insa se aude foarte prost si parlamentarii trec in scurt timp la vot. Bolos primeste aviz favorabil.- Este audiata Monica Anisie, si ea prezenta. Dupa doar 4 minute a primit aviz negativ.- Bogdan Aurescu a primit aviz favorabil.- In persoana a venit si Bogdan Aurescu, ministrul de Externe."Ultimele evolutii la nivelul UE sunt de ieri. CE a adoptat un pachet privind raspunsul economic ordonat la pandemia de Covid-19. Masurile vizeaza mai multe paliere: furnizarea de echipamente medicale, pe transporturi ca liniile aeriene sa-si ajusteze capacitatea in functie de cerere, se preconizeaza sprijin pentru firme, comisia se ocupa pe impactul pe forta de munca, lucratorii care isi pierd locurile de munca sa fie protejati", informeaza Aurescu.- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a venit in persoana in Parlament.- A fost tele-audiat si Ionut Stroe, ministrul tineretului si sportului. El a spus ca niciun sportiv din lotul olimpic nu e infectat.- Senatorul USR Allen Coliban descrie situatia din Parlament."Ni s-au oferit masti, manusi la intrare, dar daca ne uitam pe ce transmit pe cai oficiale, mastile sunt doar pentru persoanele bolnave sau care lucreaza in mod direct cu persoane confirmate a fi infectate. La noi e un bal mascat cu o gramaada de colegi care erau f fericiti ca merg astazi sa se teteze.Audierile de azi se fac prin telefon. Nu exista ministri propusi, desemnati in sala cu noi. Astept momentul in care ministrul Sanatatii va fi audiat prin teleconferinta, momentan se pare ca nu raspund toti ministri", a transmis Allen Coliban.- Intr-un final a raspuns la telefon Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri.- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, nu raspunde la telefon. De altfel, singurul care a raspuns a fost Gheorghiu, de la Cultura, dar si acesta doar audio, nu si video.- Primul gasit online a fost Bogdan Gheorghiu, actual si propus ministru al Culturii. A primit un minut sa-si spuna realizarile si proiectul, avand in vedere ca e a 3-a oara cand e audiat in ultimele luni.- Incep video-audierile cu probleme tehnice. Sunt doar presedintii si vicepresedintii de comisii la Parlament, pentru a evita expunerea. Unii ministri nu sunt inca online, altii sunt doar prin sistem audio."Este o situatie ... unii spun carachioasa, ipocrita, neconstitutionala... Cineva insista sa propuna aceiasi candidati, aceeasi formula, deci nu cred ca ar trebui sa dezvoltam foarte multe...", a spus presedintele de sedinta.- De aceasta data, votul va dura mai mult decat audierile, avand in vedere conditiile speciale care au fost adoptate. Iata calendarul votului:Primii voteaza senatorii: PSD intre 11:00 si 12:00, PNL intre 12:00 si 12:20, USR intre 12:20 si 12:35, UDMR intre 12:35 si 12:45 si cei neafiliati intre 12:45 si 13:00.Apoi voteaza deputatii: PSD intre 13:00 si 14:30, PNL intre 14:30 si 15:15, USR intre 15:15 si 15:45, PRO Europa intre 15:45 si 16:00, UDMR intre 16:00 si 16:15, minoritatile intre 16:15 si 16:30, PMP intre 16:30 si 16:45 si cei neafiliati intre 16:45 si 17:00.