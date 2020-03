AEP propune amanarea alegerilor locale. Orban o sa cheme partidele la consultari

Orban: Voi chema partidele politice la consultari pe tema alegerilor locale

Mituletu-Buica a apreciat ca este nevoie de o decizie politica in privinta alegerilor locale, avand in vedere ca, daca acestea s-ar tine la termen, in perioada urmatoare trebuie demarate procedurile pentru organizarea si desfasurarea lor."In atributiile AEP intra organizarea proceselor electorale si a referendumurilor. Drept urmare, in perioada urmatoare ar trebui sa demaram procedurile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale, potrivit discutiilor, din 28 iunie anul acesta, iar procedurile din 13 aprilie.In acest context, am adus la cunostinta factorilor politici decizionali ai momentului ca trebuie facute niste proceduri, trebuie date niste hotarari de guvern pentru stabilirea bugetului alegerilor, pentru stabilirea unor masuri si a programului calendaristic si a datei alegerilor. Si in contextul in care ne aflam, este nevoie de o decizie politica daca tinem sau nu aceste alegeri", a precizat presedintele AEP.El a adaugat ca, in contextul actual, unele dintre etapele procesului electoral nu se pot desfasura."Este o misiune cvasi-imposibila, asa cum vedem noi lucrurile, pentru ca la momentul demararii proceselor electorale trebuie stranse semnaturi, trebuie facute dosarele de candidatura, trebuie facuta campanie electorala.Or, daca suntem intr-un context in care apropierea sociala este o problema, atunci o mare parte din aceste etape nu se pot desfasura. Aceleasi autoritati ale statului care sunt implicate in procesele de pandemie de coronavirus vor fi implicate incepand cu data de 13 aprilie in procesele electorale, fie ca este vorba de STS, MAI, prefecturi, primarii.Si, imediat dupa data de 13, se va infiinta BEC, se vor infiinta birourile electorale judetene si la nivelul municipiului Bucuresti si va fi nevoie, totusi, de resurse umane pentru a fi implicate. Daca vor stabili decidentii politici ca alegerile se vor tine, atunci trebuie luate masuri suplimentare fata de alta data, adica sa implicam Ministerul Sanatatii in procesul de organizare si supraveghere a sectiilor de votare, cat si Ministerul Educatiei Nationale, pentru ca foarte multe sectii de votare sunt organizate in unitati de invatamant", a explicat Mituleti-Buica.El a mentionat ca AEP propune un proiect in care alegerile locale sa aiba loc la cel mult 6 luni de la incetarea starii de urgenta."Noi propunem in proiect ca, de la momentul incetarii starii de urgenta, in cel mult 6 luni sa fie organizate alegerile locale", a afirmat presedintele AEP.Comentand propunerea AEP, premierul Ludovic Orban a anuntat ca va avea consultari cu partidele politice pe tema alegerilor locale."Voi chema partidele politice la consultari, asa cum am anuntat, si impreuna vom analiza si vom lua decizia legata de alegerile locale", a afirmat Orban.Mai multe partide politice s-au pronuntat pentru amanarea alegerilor.