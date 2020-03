Ajutor de la Guvern pentru mediul de afaceri: Credite pentru IMM-uri si somaj tehnic platit de stat, dar in anumite conditii

LIVE

Astfel, el a anuntat ca in sedinta de guvern care a inceput miercuri si s-a terminat joi dimineata, in jurul orei 03:00, a fost adoptata o OUG pentru majorarea plafonului de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri)."Prin ordonanta de urgenta, majoram plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri. In prima faza cu 5 miliarde de lei, dar suntem pregatiti sa il majoram cu inca 5 miliarde. Garantam credite pentru investitii si capital de lucru.Dobanda este subventionata 100%, garantia functioneaza pentru 90% din credite in cazul celor de pana intr-un milion (...)Asiguram rambursarea TVA pana in limita de 9 miliarde de lei pentru a asigura fluxuri de capital", a anuntat prim-ministrul intr-o videoconferinta sustinuta de la Vila Lac 1, unde se afla in izolare.De asemenea, Orban a mai precizat ca la rectificarea bugetara se va asigura cresterea bugetului alocat pentru decontarea concediilor medicale.In plus, seful PNL a mai anuntat ca se va asigura si plata somajului tehnic de la buget."O alta masura foarte importanta este aceea de a asigura plata somajului tehnic a angajatilor din bugetul Ministerului Muncii, prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), prin bugetul de somaj.Foarte multe companii sunt afectate direct si nu au veniturile necesare pentru a asigura plata angajatilor si exista riscul ca ei sa fie trimisi in somaj, dati afara.Avem doua categorii de angajatori: Prima e cea afectata direct de masuri restrictive dispuse de autoritati (hoteluri, restaurante, cafenele, spectacol). Angajatii vor beneficia de plata cu 75%. A doua categorie - companiile care nu au fost afectate direct de masuri restrictive, ci de diferite consecinte ale epidemiei.In acest caz, companiile vor trebui sa depuna o declaratie pe proprie raspundere si conditia de acordare e sa le fi scazut veniturile, cifra de afaceri, cu cel putin 25%.Am luat decizia de a sustine plata somajului tehnic din cauza contextului. Daca sustineam plata salariului, am fi instituit obligatia angajatilor de a se duce la munca, de a intra in contact cu ceilalti", a explicat premierul.