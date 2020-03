Alegerile locale ar putea avea loc pe 28 iunie. Totul depinde de coronavirus

Ziare.

Dupa consultari, liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca s-a decis, de principiu, ca acestea sa aiba loc pe 28 iunie. Asta in situatia in care criza coronavirusului nu se va extinde."De principiu am fost de acord cu data de 28 iunie, cu singura conditie ca inainte cu 60 de zile de aceasta data sa nu mai avem coronavirus", a spus Ponta.La randul sau, purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a precizat ca peste doua saptamani va avea loc o noua runda de consultari pentru a se lua o decizie finala cu privire la data alegerilor locale."Am decis ca peste doua saptamani sa avem o noua intalnire, pentru a vedea cum decurge criza coronavirusului si vom lua atunci decizia finala", a spus Vosganian.Si liderul PMP, Eugen Tomac, a precizat ca a fost agreata data de 28 iunie."Am avut o discutie foarte utila, intr-un moment deosebit de important. Am discutat doar despre data pe care Guvernul vrea sa o propuna. Am agreat, avand in vedere situatia prin care trece tara, data de 28 iunie. Va fi probabil propunerea Guvernului in aceasta perioada. S-a discutat despre masurile pe care Guvernul le-a luat si le va lua in urmatoarele zile", a declarat Tomac.Orban i-a chemat la discutii pe Marcel Ciolacu, Dan Barna, Victor Ponta, Kelemen Hunor, Calin Popescu-Tariceanu, Varujan Pambuccian si Eugen Tomac.Toate formatiunile au anuntat ca vor merge la intalnirea cu seful Executivului, mai putin PSD. Presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, a argumentat ca Ludovic Orban nu are prerogative in privinta alegerilor locale, Guvernul fiind cel care trebuie sa dea o HG pe aceasta tema.